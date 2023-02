La inédita decisión del Real Madrid para los The Best que se festeja en Argentina

Todos ojos del fútbol estarán posados en la gala que FIFA organizará este lunes en la capital francesa para entregar los premios The Best a los mejores futbolistas de la última temporada. ¿Los candidatos a llevarse un galardón? Los campeones del mundo con la Selección Argentina, las figuras de un Real Madrid que aplastaron en Champions y algunas revelaciones que podrían dar la sorpresa en París.

Para representar a la Albiceleste, Lionel Messi será el encargado de recibir a su entrenador, Lionel Scaloni, y a Dibu Martínez en su aterrizaje. Según las últimas filtraciones, todo indica que la Pulga volverá a llevar la corona en las premiaciones de FIFA luego de que Robert Lewandowski se proclamara por dos años consecutivos.

Los rumores acerca de los presuntos ganadores ya empezaron a correr por toda Europa y, casos como el de Real Madrid soprendieron a más de uno en la previa a la gala del The Best. Es que el conjunto merengue, a raíz de la información que llega desde París, tomó la determinación de no enviar a ninguno de sus candidatos a la ceremonia.

Así lo contó el diario MARCA en las primeras horas del lunes, develando la decisión del conjunto blanco para continuar alineados en lo que resta de temporada. ¿Y por qué se festeja tanto en Argentina? Porque esto significaría que las chances de que los campeones del mundo se lleven el premio son altísimas.

El Real Madrid era el principal competidor de la Albiceleste: Courtois integraba la terna con Dibu Martínez, Benzema con Messi y Ancelotti con Scaloni. Si hacemos caso a las filtraciones, hoy será un lunes a pura celebración en nuestro país a poco más de tres meses de haber levantado la Copa del Mundo en Qatar.