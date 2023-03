La terminante decisión de Sevilla con el Papu Gómez: "No gustó su actitud"

En el medio de todos los rumores que dieron vueltas luego de su baja de la lista de la Selección Argentina, Alejandro "Papu" Gómez atraviesa un pésimo momento en Sevilla. El club español está en una situación complicadísima por su pelea por no descender y, tras haber despedido a Jorge Sampaoli, se viene una reunión.

Desde que salió campeón del mundo, el volante de la Albiceleste sumó apenas 19 minutos en el club. En el medio fue operado y recibió el "no" para ir a la fiesta en Argentina. Desde España aseguran que su actitud tras no haber sido autorizado a viajar no gustó y serán horas clave.

Según informó la periodista Silvia Verde en el Chiringuito, se viene una reunión para "llegar a un acuerdo por la desvinculación". Los días del mediocampista están contados y se desconoce dónde continuará su carrera. Habrá que esperar.

+ El mensaje del Papu

Luego de no haber sido autorizado a viajar, el jugador hizo su descargo en Instagram: "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande por que me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño".

"Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver ! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia ! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso", cerró.