Con un presente fantástico en el Osasuna de España, el cual lo puso en el radar del Barcelona hace algunos mercados, Luis Ezequiel Ávila es uno de los tantos jugadores que el hincha argentino pidió para la Selección Argentina como una variante de peso ante una rotación.

Potente, goleador y habilidoso, Chimy (como se lo conoce) marcó seis goles durante la última temporada y se expuso en una entrevista exclusiva con Bolavip donde confesó su mayor deseo: "Si me llega alguna convocatoria espero que llegue pronto", soltó ante la idea de vestir la camiseta de Argentina.

Pese a su deseo y al buen momento que atraviesa, el delantero argentino habló sobre un llamado del entrenador para convocar: "Scaloni nunca me llamó", comenzó relatando para aclarar que solamente hablaron una vez cuando visitó a su hermano (Gastón Ávila) en la Selección Sub-20.

Sin embargo, este no llamado de la Argentina no le impide querer "ver a la Argentina en lo más alto posible". Además, Luis Ávila deseó que Lionel Messi sea "infinito" ya que es "de otro mundo" y sostuvo que "nunca habrá un sucesor para él".

Finalmente, y continuando la línea de sus elogios a Lionel Messi, el delantero del Osasuna recordó para Bolavip las veces que lo enfrentó: "Cuando agarra la pelota no lo podes parar. Te la lleva de un área a otra y no lo moves. Así chiquito como lo ves, no lo podes mover", sentenció.

+ Entrevista completa de "Chimy" Ávila con Bolavip