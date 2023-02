"Me avergüenzo por el fútbol": fuerte reflexión de Valdano tras anuncio de Jankto sobre su homosexualidad

"Soy homosexual y ya no quiero esconderme", la frase de Jakub Jankto, jugador del Sparta Praga, dio la vuelta al mundo por lo tabú que sigue resultando el tema en el mundo del fútbol. El deporte en general respaldó el anuncio del mediocampista, y entre ellos estuvo Jorge Valdano.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 fue consultado sobre el tema en el programa El Tercer Tiempo, de Movistar Plus+ y dejó una contundente reflexión. "Me saco el sombrero ante esta declaración y me avergüenzo por el fútbol. Que sea uno de los primeros casos en el 2023 es para avergonzarse", arrancó diciendo.

Luego, el exfutbolista de 67 años radicado en España aseguró que "las mujeres nos han dado una auténtica lección. Llegaron al fútbol mucho más desprejuiciadas que nosotros e hicieron un ejercicio de libertad desde el primer día".

"Que esto tenga que ser, en estos días, un acto de valentía, me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol", cerró sobre el tema.

