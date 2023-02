Luego de varias semanas desde la finalización de la fase de grupos, la UEFA Champions League tuvo su estelar regreso con lo que en la previa parecía un partidazo entre el PSG y Bayern pero que, en los papeles, dejó que desear. Es que lo que se esperaba como un duro y reñido duelo finalmente tuvo a un conjunto bávaro como protagonista hasta el final ante un deslucido local que sufrió en el Parc des Princes a los de Julian Nagelsmann.

Allí, Leo Messi no tuvo su mejor noche, Neymar completó una olvidable jornada y Mbappé ingresó desde el banco por no estar al 100% en lo físico. Con el ingreso del francés se vio una mejor imagen del equipo pero así y todo no pudo sortear el 1 a 0 que se impuso en el marcador gracias al gol de Kingsley Coman en el inicio del complemento.

Como suele suceder en los partidos más atractivos de la jornada de Champions, el Kun Agüero estuvo presente desde el streaming de Star + para comentar el cotejo y este martes le tocó hacerlo para este duelo que tenía a su amigo Messi en cancha. Y como pasa en estas ocasiones, no aparece en el "Watch Party" solo, sino que para esta jornada lo acompañó un ex PSG como Ezequiel Lavezzi.

El Pocho, ya retirado del fútbol desde 2019, estuvo 5 temporadas en las filas parisinas y supo ser compañero de algunos de la vieja guardia que quedan en el equipo de la capital francesa. Siendo un referente histórico del club, el delantero rosarino dio su opinión sobre la actualidad del conjunto de Christophe Galtier y confesó quien es, para él, el mejor futbolista del equipo sin contar a Messi.

Sorpresivamente, no nombró ni a Neymar ni a Kylian Mbappé, sino que mencionó al italiano Marco Verratti. "Hoy, sacando a Leo, ¿Quién es el jugador que más te gusta del París, Verratti?", preguntó el Kun. Allí, Lavezzi respondió y analizó: "Depende, en cuanto a funcionamiento del equipo el más desequilibrante es Kylian, sacando a Leo obvio. Ney está un escalón abajo, pero para mi el que le da el juego es Marco Verratti. Hoy le hicieron marca hombre a hombre, no lo dejaron jugar y el París no agarra la pelota". Clarito y al pie. ¿Coincidís con el Pocho?