No fue un cierre de 2023 lindo para Ezequiel Lavezzi, quien había sufrido un accidente doméstico en Uruguay. En ese momento se intentó resguardar al Pocho y se brindó información poco exacta desde su entorno. Pocos días después -el 6 de enero- hubo otro episodio confuso con el ex futbolista y desde el 7 de enero se encuentra internado en la clínica Dharma del barrio porteño de Boedo.

Al no haber salido un parte médico oficial y tampoco tener información de primera mano por parte del entorno del ex jugador de la Selección Argentina, sería desatinado referirse a su salud y los problemas personales que pueda tener. Los mismo forman parte de su intimidad y no corresponde hacerse ecos de rumores. Lo que se sabe es que el Pocho decidió internarse por voluntad propia para recuperarse y eso es lo importante.

Lavezzi volvió a Instagram

Ezequiel Lavezzi compartió una historia en su cuenta de Instagram, la misma era un video de un tanto suyo ante Nueva Chicago con la camiseta de San Lorenzo. Es una gran señal que el Pocho haya hecho eso, significa que probablemente esté mejor de ánimo y tenga ganas de hacerle saber a sus seguidores que está activo. Cabe recordar que el atacante jugó en el Ciclón entre 2004 y 2007, año en el que ganó el Torneo Clausura con Ramón Ángel Díaz en el banco.

¿Cómo son los días de Ezequiel Lavezzi?

El Pocho está internado pro voluntad propia en la clínica Dharma y, según trascendió, está algo aislado del día a día, se enfoca en su recuperación. Recibe el cariño de sus familiares, quien lo acompañan en este momento. Es sumamente importante que se sienta rodeado de sus afectos y que no está solo, que en su proceso de recuperación hay mucha gente que lo quiere bien y alejado de todo lo que le haga mal.