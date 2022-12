Tras ser la sorpresa de la lista gracias a sus rendimientos en River y en el Benfica de Portugal, Enzo Fernández se ganó un lugar en el once titular de Lionel Scaloni y fue una pieza fundamental de la Selección Argentina para conquistar la Copa Mundial de la FIFA. Un rendimiento que hace ruido en los más grandes de Europa.

Con el rumor de un fuerte interés por parte del Liverpool para contratar a Fernández a partir de junio del 2023, en España no estarían dispuestos a perder la posibilidad de contratar al argentino y por eso se podría realizar una de las compras más grandes de los últimos años en solo unas semanas.

Según se pudo conocer en la información de Sebastián Srur, quién quiere quedarse si o si con Enzo Fernández es el Real Madrid de Florentino Pérez y por eso se podría venir desde el Merengue una oferta que oscilaría entre los 100 y los 110 millones de euros para el Benfica.

Sin embargo, estos números no serían suficientes para el conjunto Luso que no estaría dispuesto a vender al argentino por menos de lo que indica la cláusula de rescisión que tiene Enzo Fernández. La misma está tasada en 120 millones de euros y no sería una locura que el Real Madrid afloje y abone lo pedido.

¿Cuánto ganaría River por la venta de Enzo Fernández?

En medio de todo esto quien espera ansioso lo que pueda pasar es River. Con el 25% de los derechos económicos de Enzo Fernández, en el Millonario se preparan para lo que podría llegar a ser un ingreso aproximado de 27 millones de euros llegando a 30 si se ejecuta la cláusula.