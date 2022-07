Aunque durante la última temporada mantuvo uno de los mejores registros de la Ligue 1 en cuanto a estadísticas, Leandro Paredes no comenzó del todo bien la 2022/23 ya que el nuevo entrenador del PSG llegó con las cosas bastante decididas y, en sus primeros días, nombró al volante como uno de los prescindibles.

Esta idea, pese a que jugó algunos minutos durante la pretemporada en Japón, no habría cambiado para el entrenador y esto podría impulsar a Leandro Paredes a darle el sí a un gigante de Europa que lo viene tentando desde hace unas semanas a causa de algunas bajas que sintió en su plantel.

De esta manera, según confirmó el prestigioso medio La Gazzetta dello Sport, el volante argentino ya tendría todo acordado con la Juventus de Italia para sumarse a la Vecchia Signora por la temporada que comienza este fin de semana y volver a compartir plantel con Ángel Di Maria.

Ante la baja de Paul Pogba por dos o tres meses y ante la salida de Ramsey y Arthur, Juventus ofreció a Paredes un préstamo por un año que no termina de convencer del todo a un PSG que todavía no sabe qué hacer. Si bien Galtier lo puso como prescindible, la dirigencia no se anima a largar al argentino a quien considera un recambio de jerarquía.

Una situación que Juventus busca resolver cuanto antes y por la cual podría terminar acordando un préstamo con repesca que convenza a todas las partes ya que Vecchia tendría su refuerzo, Paredes se asegura titularidad antes del Mundial y PSG tiene la posibilidad de recuperarlo si así lo desea.