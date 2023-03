Una leyenda de Italia salió al cruce de Mateo Retegui: "No se puede decir que encontramos al hombre"

Desde el primer momento en que se conoció la convocatoria preliminar de la selección italiana, Roberto Mancini fue duramente criticado tanto por ex jugadores como por la prensa por fijarse en varios jugadores del extranjero para reforzar el equipo tano. Un proyecto que tomó forma con la citación final y con los dos partidos como titular para el argentino.

Con dos goles sobre los dos encuentros disputados, el gran nivel demostrado por Mateo Retegui en Italia no logra acallar las críticas y ahora fue un campeón del mundo quien salió a pegarle: "No se puede decir que encontramos al hombre adecuado con un partido y medio jugado", comenzó el ex arquero.

Durante una charla en donde se analizó el andar de Italia en las primeras dos fechas de la clasificatoria la Eurocopa 2024, quien sostuvo que la convocatoria no fue acertada es Dino Zoff; campeón del Mundo en 1982: "Hay que pensar que está Ciro Immobile, que ha marcado 50 goles por temporada durante tres años. Hay que ponerse de acuerdo en eso", soltó.

Pese a esto, el ex arquero italiano comentó que en cierto punto se puede entender la decisión de Mancini ya que "seguramente no hay tantos jugadores en ese puesto" ya que considera que "hoy por hoy hay menos jóvenes italianos que juegan bien" y eso lleva al DT a mirar en el extranjero.

Sin embargo, Dino Zoff consideró que este no es motivo suficiente para saltar a grandes figuras que Mancini tiene a disposición: "Retegui no es que alguien llegue y pueda minar a alguien que mete 50 goles al año. Eso es una exageración", sentenció el hombre de 81 años.