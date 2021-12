El delantero uruguayo no disimuló su enojo por el cambio que decidió el "Cholo" y explotó contra el DT cuando recorría los últimos metros hacia el banco de suplentes.

El Atlético Madrid sufrió una durísima caída contra el Sevilla, rival directo en la lucha por entrar a la Champions League, en el marco de la jornada 18 de la Liga. El Colchonero se despidió del 2021 con una derrota por 2 a 1 en condición de visitante que lo relegó al quinto puesto de la tabla de posiciones y deberá recuperar terreno cuando se reanude la competencia después de Navidad si quiere ser una amenaza para el Real Madrid.

El resultado no fue lo único negativo que dejó la visita del Atleti del Ramón Sánchez Pizjuán. Varios medios locales le dedicaron un espacio en las primeras planas a un conflicto entre Luis Suárez y Diego Simeone, que se produjo durante la segunda mitad del cotejo. Cuando el reloj ni siquiera alcanzaba a marcar los 15 minutos del complemento, el "Cholo" decidió mover el banquillo en busca de respuestas para intentar llevarse los tres puntos y el sacrificado fue ni más ni menos que el "Pistolero".

La reacción del uruguayo no fue para nada complaciente, sino todo lo contrario. A Suárez no le gustó nada la decisión del entrenador argentino y tuvo que masticar la bronca en el recorrido que hizo el delantero por el costado del terreno de juego. Sin embargo, el atacante no se pudo guardar su enojo cuando estaba por llegar al banco de suplentes y estalló. "Pelot... de m... siempre igual", se le alcanzó a leer al charrúa. El mensaje tenía como destinatario al "Cholo" Simeone.

Después de seguir arrojando más palabras al aire, Suárez se desquitó con sus canilleras a la hora de sentarse en el banco y su cara describió perfectamente cómo se sentía al ser reemplazado cuando aún faltaba media hora para que terminara el encuentro. Para empeorar la situación, el Atlético Madrid no pudo convertir ningún gol más y Lucas Ocampos le dio el triunfo al Sevilla marcando en el minuto 88. Una visita caótica.

