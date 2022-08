El clima caldeado del Atleti-Villarreal no distinguió de bandera y ex Racing se la agarró hasta con sus compatriotas.

La segunda fecha de LaLiga dejó un verdadero partidazo al cual Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, le iba a prestar muchísima atención. Es que en el duelo entre Atlético Madrid y Villarreal en la capital española hubo mucha presencia del vigente campeón de América.

La decisión de los DTs fue más que diversa. Unai Emery alineó a Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Giovani Lo Celso como titulares, mientras que el "Cholo" Simeone se decantó por dejar a Rodrigo De Paul y Ángel Correa en el banco, siendo Nahuel Molina el único titular del Colchonero (terminó expulsado).

Contrario a lo que se esperaba, debido a la gran relación que tienen dentro del vestuario albiceleste, De Paul protagonizó un llamativo momento de furia con Lo Celso en medio de un clima caliente en el partido que se llevó a cabo en el Wanda Metropolitano.

Harto de las pérdidas de tiempo del Villarreal, el surgido en Racing no tuvo problemas en empujar a su compatriota para que acelerara el paso en la sustitución. El ex Rosario Central, por su parte, no reaccionó al manotazo de De Paul mientras su equipo se llevaba los tres puntos.