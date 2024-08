Paulo Dybala es importante para Daniele De Rossi, pero su continuidad en AS Roma no está asegurada. Y hay un exótico destino con chances de llevárselo.

AS Roma

AS Roma

Hace tiempo que en las instalaciones de AS Roma de lo único que se habla es del futuro de Paulo Dybala, el cual no está para nada asegurado. Luego de que se extinguiera la cláusula de rescisión que tenía el delantero que no disputó la última edición de la Copa Américacon la Selección Argentina, comenzó a plantearse la posibilidad de emigre.

La tercera temporada de la Joya con el conjunto capitalino está a punto de iniciar, y el elenco comandado por Daniele De Rossi ya adquirió varias caras nuevas: el argentino Matías Soulé se sumó al lateral español Angeliño, el mediocampista francés Enzo La Feé y el delantero ucraniano Artem Doybyk, que viene de ser la gran revelación de LaLiga. Pese a ello, en la Loba no aseguran su continuidad.

Tras ingresar en el complemento del amistoso ante Everton, que se disputó el sábado 10 de agosto, se encendieron las alarmas. Según reportó AS, desde el conjunto giallorossi le presentaron una propuesta que arribó desde Arabia Saudita en la que le ofrecen un salario de 100 millones de euros netos por 4 temporadas.

La misma fuente reveló que la oferta que llegó por Dybala se hizo oficial el pasado 31 de julio, un día después de que caducara su cláusula de rescisión que estaba fijada en 12 millones de euros, un monto sumamente irrisorio por un futbolista de la talla del cordobés de 30 años. Pese a esta información, la intención de la Joya es mantenerse en AS Roma, algo que ya le comunicó a De Rossi. Eso sí, la única posibilidad de que cambie de destino es si se le presente la posibilidad de llegar a un equipo que dispute la edición 2024-2025 de la UEFA Champions League.

Paulo Dybala podría irse de AS Roma. (IMAGO)

Como si todo esto fuese poco, en los últimos días hubo un diálogo entre el ex Juventus y Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, quien le manifestó su intención de volver a convocarlo para los próximos partidos, pero siempre y cuando posea continuidad dentro del Viejo Continente. Por lo tanto, quedaría declinada la chance de marcharse hacia Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal o Al-Nassr, que son los cuatro equipos financiados por el Fondo de Inversión Pública de la nación, que realizó la propuesta económica para quedarse con el jugador. Pero los directivos desean desprenderse del campeón del mundo en Qatar 2022.

El periódico español reflejó que al oriundo de Laguna Larga le aseguraron que formará parte de los relevos en el estreno de la Serie A, y es algo que perjudicaría por completo al plantel porque sin su presencia el promedio de puntos obtenidos, en la última temporada, se redujo de 1,81 a los 1,30. Pero claro, el elevado salario que posee en AS Roma es lo que lleva a que Dan Friedkin (presidente) tome la drástica medida: hasta junio de 2025, fecha en la que finalizará su contrato, percibirá un importe de 7,5 millones de euros más dos en variables, y en el caso de que afronte el 50% de encuentros oficiales, su estadía se extenderá hasta mediados de 2026.

La frase de Paulo Dybala sobre su futuro

Hace un puñado de semanas, el delantero dio una entrevista a The Athletic en la que habló de su futuro: “Estoy en Italia desde hace casi 12 años y estoy viviendo un momento increíble. Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas“, señaló priorizando la liga italiana como su prioridad, aunque dejando la puerta abierta a otros desafíos.

De Rossi habló del futuro de Dybala

Daniele De Rossi, ante los rumores de una posible salida de Dybala, expresó en las últimas horas: “Cuando me preguntaron si había alguien a quien había que tener atado de pies y manos en Roma, dije que no. Cualquiera que quiera irse es libre de hacerlo. Los que están aquí son todos jugadores de Roma, luego veremos qué pasa, pero lo que digo no en base a él ni a los rumores que leo“.

Paulo Dybala podría irse de AS Roma. (Getty Images)

Los objetivos que se planteó Roma para la temporada 2024/2025

Roma, conducida por Daniele De Rossi, sueña con volver a adjudicarse el Scudetto. Es que ya pasaron más de 20 años, dado que la última vez que lo consiguió fue en la temporada 2000/2001. Pero no es el único objetivo. Además buscará hacerse con la Copa Italia y con la Europa League (comenzará su participación en la Fase de Liga).