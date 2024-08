A pesar de que Juan Román Riquelme lo fue a buscar para que se sumara a Boca, la operación no salió como se la esperaba.

Riquelme no lo pudo cerrar para jugar en Boca y reveló el motivo

A lo largo de este mercado de pases, Juan Román Riquelme concretó el arribo de siete refuerzos para que Diego Martínez jerarquice al plantel de Boca, que sueña con conquistar la Copa Sudamericana. Pero todas las negociaciones que entabló no tuvieron un final feliz.

Para poder darle competencia a Luis Advíncula, que es el único lateral derecho que tiene Martínez (NdR: Lucas Blondel se recupera de una rotura de ligamentos y Marcelo Weigandt se marchó a préstamo hacia Inter Miami), el presidente buscó a Federico Vera, el futbolista surgido de las inferiores de Unión y que tuvo un breve paso por Sportivo Las Parejas. Sin embargo, la operación no se concretó.

Durante las últimas horas, en una entrevista con TyC Sports, el propio futbolista reconoció las charlas, y confesó el motivo que “estuvo la posibilidad, pero por diferentes temas no se dio”. Además, añadió que la posibilidad de ir a Boca “fue un llamado a mi representante y nada más, no pasó por mí y ya ni lo pienso”.

“Cuando me llamaron de Independiente lo primero que dije fue que sí. Hubo un llamado a principio de año y no se dio. Ahora me llamaron otra vez y dije que sí de vuelta, ni lo dudé”, exclamó Vera, de 26 años, quien terminó firmando con el Rojo para suplir la partida de Mauricio Isla, que se marchó hacia Colo-Colo luego de su participación en la Copa América, donde defendió la camiseta de Chile.

Federico Vera fue buscado por Boca, pero firmó con Independiente. (Foto: Prensa Independiente)

El contrato de Federico Vera en Independiente

Independiente adquirió el 100% de la ficha, a cambio de 1 millón de dólares y Federico Vera firmó su contrato por cuatro años.

¿Cómo fue la llegada de Federico Vera a Independiente?

Durante la misma entrevista, Federico Vera reveló cómo fueron las negociaciones con Independiente, además de que hubo una gran influencia por parte del presidente Luis Spahn, quien accedió a su salida desde Unión.

“Estuvo complicada la salida de Unión. Se dio gracias al presidente que aflojó un poquito. Ejecuté un poco más que la cláusula de salida”, reveló el defensor, quien añadió que “quería salir y demostrar mi potencial en otro lado. Independiente es gigante y te ve todo el mundo, las puertas se abren mucho más”.