En un apático partido, el Paris Saint-Germain empató sin goles ante el Niza en el cierre de la fecha 16 de la Ligue 1 y Lionel Messi no pudo estrenar su Balón de Oro con un gol. Sin embargo, el conjunto de Mauricio Pochettino aún mantiene el liderato del certamen en soledad con 41 puntos y le saca 12 al Marsella, su inmediato perseguidor. En la próxima jornada, los capitalinos visitarán al Racing Club de Lens.

Luego de la igualdad del PSG, el entrenador argentino recorrió diversos micrófonos para dar unas palabras post-partido. En el recorrido, Pochettino se cruzó con el periodista Christian Martin para conversar en exclusiva con ESPN acerca de lo que fue el trámite del encuentro contra el Niza. No obstante, también hubo tiempo para charlar sobre el fútbol argentino y el reciente campeonato de River en la Liga Profesional.

El "Vikingo", reconocido y fervoroso hincha del Millonario, le recordó al santafesino que el equipo de Marcelo Gallardo había conquistado el certamen nacional para iniciar una conversación sobre dicho tópico. Sin embargo, el DT del Paris Saint-Germain pareció no haberse enterado de lo sucedido. "Sí, bueno, no sabía. ¿Ahora? No sabía que era campeón, felicitaciones", dijo Pochettino totalmente sorprendido. Christian Martin también se asombró y le dijo al entrenador: "¿No sabías? Estás desconectado".

Al caer en la consagración de River, el exfutbolista de Newell's aprovechó para enviarle sus afectos a dos seres queridos que tiene trabajando en Núñez. "Felicidades para la gente de River, para su presidente y para su entrenador, dos muy buenos amigos", cerró el DT. Además del anuncio del campeonato, el periodista de ESPN también le había comentado sobre el retiro de Maximiliano Rodríguez del fútbol y Pochettino contestó: "Increíble. También quiero mandarle un saludo grande a Maxi. Hemos compartido vestuario en el Espanyol y quiero mandarle saludos a los hinchas de la Lepra. Se va un ídolo y un referente".

