En septiembre pasado, el Tribunal Nacional Antidopaje en Italia comunicó una sanción ejemplar a Paul Pogba por doping positivo luego de partido entre Juventus y Udinese, en el inicio de la Temporada 2023/24 de la Serie A.

El volante francés de 31 años recibió una sanción de cuatro años, a la cual recurrió inicialmente sin éxito, y ha decidido llevar el caso hasta las últimas consecuencias, bajo su expreso deseo de volver al fútbol. Así lo aseguró el propio Pogba en una reciente entrevista.

Paul se hizo presente en Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf, para presenciar a sus otrora compañeros de selección enfrentar a Bélgica y clasificar a Cuartos de Final de la Eurocopa. Luego del partido, pasó por los micrófonos de Sky Sport Italia para dejar en clara su postura y sus intenciones de regresar al fútbol profesional.

“Si no han visto una entrevista mía en la que yo mismo anuncie mi retiro… significa que no es así”, afirmó con absoluta firmeza Pogba. “Todavía me siento futbolista, quiero luchar contra esta injusticia. Tengo unas ganas increíbles de volver, me siento como un niño que sueña con llegar a ser profesional. Estoy entrenando y haciendo todo lo que puedo para volver a las canchas”, agregó.

Paul Pogba espera que el recurso tenga curso y pueda volver al fútbol.

La situación con la Juventus

Pogba no juega desde septiembre, cuando se hizo oficial su sanción, y venía de varias temporadas en las que no logró disputar demasiados partidos y lejos estuvo de mostrar su mejor nivel. Por lo general, producto de lesiones múltiples. Aún así, sigue teniendo contrato vigente con Juventus, que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

“Todavía soy jugador de la Juventus. Tengo contrato. Pero no he tenido la oportunidad de hablar con el director deportivo ni el entrenador. Hay silencio… creo que están esperando el resultado del recurso, y luego hablaremos“, explicó a la prensa.

Pogba tiene contrato con la Vecchia Signora hasta junio del 2026, luego de firmar su vínculo con el club en 2022 como agente libre, tras seis temporadas en Manchester United.

Pogba agradeció el cariño de la gente

Pogba se hizo presente en el Francia vs. Bélgica de la Eurocopa.

Paul Pogba se mostró sumamente agradecido con el público, y conmovido por haber recibido el calor del público en el Merkur Spiel-Arena: “Estoy feliz de sentir el cariño de la gente. Hoy vine a ver el partido de Francia y sentí un cariño muy grande de la afición, escucharlos cantar mi nombre a pesar del tiempo que llevo alejado de las canchas es muy lindo.”

Paul Pogba fue campeón de la Copa del Mundo en Rusia 2018, como una de las máximas figuras de Francia, y también de la UEFA Nations League en 2021. Es una de las principales figuras de los últimos tiempos, y más allá de lo que haya sucedido con él en los últimos años, y lo que podría suceder con su carrera, seguirá recibiendo el calor de los suyos.