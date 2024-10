La postura de Papu Gómez tras la reducción de la sanción a Paul Pogba por doping: "No se rinde"

El 8 de octubre de 2023, Alejandro Gómez jugó su último partido oficial con la camiseta del Monza, luego de que se oficializara su sanción por doping. La UEFA suspendió al Papu por dos años, lo que significa que todavía le queda cumplir con la mitad del castigo. Sin embargo, lo sucedido con Paul Pogba le da ilusión.

Al mediocampista francés le redujeron una sanción de 4 años a 18 meses, es decir, menos de la mitad de la condena inicial. Según informa el medio español relevo, el campeón del mundo espera un desenlace similar, que le permita volver a los campos de juego antes de tiempo.

Lo cierto es que, más allá de cuánto tiempo pase, la postura del Papu es clara: no se va a retirar y quiere volver a jugar. “No se rinde y no ve la hora de volver”, aseguran desde España, aunque al mismo tiempo se pregunta por qué a algunos le redujeron la sanción y a él no.

Por qué suspendieron por doping a Papu Gómez

Todo ocurrió en octubre de 2022, cuando Gómez dio positivo por la sustancia Terbutalina en un control antidopaje antes de la Copa del Mundo. Por este motivo, el delantero recibió una sanción de 2 años, la cual le permite regresar recién en noviembre de 2025.

Tras hacerse público el castigo, el ex Atalanta negó rotundamente cualquier intención de doparse y argumentó que consumió la sustancia por error al tomar un jarabe para la tos de su hijo menor. “Seguimos apelando con los abogados y tratando de que bajen la pena. Estamos viendo si se puede hacer algo para que se rebaje. Lo vivo con paciencia, esperando a que haya noticias positivas”, expresó el jugador hace unos meses.

Cabe aclarar que, en marzo de este año, la Justicia española rechazó la apelación del ex-San Lorenzo para que le reduzcan su sanción. Por ahora, se mantienen los tiempos originales.

El fallo favorable del TAS para Paul Pogba

Luego de haber dado positivo en un control antidoping, en el cual le detectaron la sustancia dehidroepiandrosterona (DHEA), la carrera de Paul Pogba quedó en suspenso. El mediocampista había sido sancionado por 4 años por el Tribunal Antidopaje de Italia, en una condena que se dio en febrero de 2024 e impedía su retorno a las canchas hasta sus 34 años.

Luego de apelar y recurrir al TAS, se aceleró su regreso. De no haber inconvenientes, el campeón del mundo podrá volver a entrenar en enero de 2025, mientras que estará habilitado jugar al fútbol profesionalmente en marzo de ese año. Cabe recordar que el francés tiene contrato con Juventus hasta mediados de 2026.