Surgió del Manchester United, llegó a valer 100 millones y rechazó a Guardiola cuando lo quiso para el Manchester City

Carlitos Tévez es el más reciente ejemplo de un futbolista que supo vestir la camiseta de ambos clubes de la ciudad de Manchester. El delantero argentino dejó el United en 2009 para firmar con el City y liderar al equipo a ganar la Premier League. Sin embargo, un nombre más reciente podría haberse añadido a la lista en la figura de un campeón del mundo.

En 2022, y con un mundial ya en su palmarés, Paul Pogba dejó el Manchester United al finalizar su contrato y se fue a la Juventus -por segunda vez-, pero no era su única opción. En diálogo con Gazzetta dello Sport, el francés reveló haber rechazado a Pep Guardiola, quien se le acercó para convencerlo de ser refuerzo de los Citizens.

“Sí, rechacé el ofrecimiento de Pep Guardiola para aceptar la propuesta de Juventus. Esa historia es verdad“, admitió de su propia boca Paul Pogba. El mediocampista francés surgió de las inferiores del Manchester United, donde jugó 233 partidos entre sus dos etapas con el club.

Juventus consiguió a Pogba libre en 2012, y el United se gastó 105 millones para recuperarlo cuatro años después. En 2022, el volante francés regresó nuevamente a la Juventus sin costo, al finalizar su contrato con los Red Devils, y eligiendo a la Vecchia Signora por sobre Manchester City.

Pogba tampoco ficharía por el rival de la Juventus

La actualidad de Paul Pogba lo ve apartado del fútbol luego de haber sido encontrado positivo de dopaje en un partido al iniciar la temporada pasada. Su sanción original de cuatro años fue reducida a 18 meses, por lo que pronto podrá volver a jugar. Se habló de que Juventus podría finalizar su contrato y que el Milan estaba interesado en él.

No obstante, Pogba no ve eso como una posibilidad. “¿Si jugaría en el Milan? Imposible. Ni aunque Ibrahimovic me llame. Él sabe que jamás traicionaría a la Juventus. No me veo con ninguna otra camiseta, mi objetivo es volver a vestir la de la Juve”, aseguró.

Pogba podrá volver al fútbol profesional a partir del 2025, fecha para la cual se cumplirá oficialmente la sentencia de 18 meses que lo mantiene apartado de las canchas luego de dar positivo por dopaje.

