Plenamente afianzado en el fútbol europeo, al punto de haberse ganado ya la capitanía del Porto a fuerza de buenos rendimientos y personalidad de líder dentro del campo de juego, Alan Varela mantiene siempre presente el recuerdo de su paso por Boca, desde la formación en Boca Predio hasta constituirse en una figura importante del equipo. En todo ese camino, hubo futbolistas que lo marcaron y él mismo se encargó de destacar que Carlos Tevez fue uno de ellos.

De sus primeros partidos en Primera División con El Xeneize, el mediocampista reveló un consejo que le dio quien por aquel entonces portaba la cinta de capitán que le fue de gran ayuda a lo largo de una carrera que todavía tiene mucho por delante y que ya lo ha puesto en la mira de un gigante de la Premier League como Liverpool.

“Me acuerdo una charla que tuve con Carlitos Tevez, en un entrenamiento después de mis primeros partidos. Me dijo que esté tranquilo, que no me relaje, porque un día podés estar allá arriba y de la nada podés llegar a estar abajo. Eso me quedó”, recordó en diálogo con ESPN Alan Varela, quien desde su arribo a Porto ya lleva disputados 48 partidos oficiales.

Con El Apache como compañero, el mediocampista de 23 años fue parte de las conquistas de la Copa de la Liga 2020 y la Copa Argentina 2019/2020. Luego, cosecharía tres títulos más con el Xeneize antes de partir a Portugal: Copa de la Liga, Liga Profesional y Supercopa Argentina, todos ellos en 2022.

Varela conquistó cinco títulos con la camiseta de Boca.

Boca, una pasión que prendió en Portugal

Alan Varela se encargó de transmitir también la admiración y el conocimiento que existe de Boca en Portugal, incluso de parte de sus compañeros de equipo. “Acá todos me preguntan por Boca. Es muy conocido a nivel mundial, quieren conocer La Bombonera. El que más pregunta es ‘Gonzalito’ Borges. También los chicos que están surgiendo ahora preguntan. Yo les digo que es algo increíble”, explicó.

Varela dio detalles sobre su salida de Boca

A diferencia de muchos otros futbolistas que dejaron el club en el último tiempo para irse al fútbol europeo, Alan Varela priorizó siempre quedar en buenos términos con un club al que siempre mantendrá el deseo de volver. “La negociación fue bastante larga, pero siempre prioricé al club. Si la oferta no era lo que el club quería, no iba a salir. Todo llegó a buen puerto y ahora estoy acá”, señaló sobre su transferencia al Porto, que se realizó en alrededor de 13 millones de euros, quedándose el Xeneize con una plusvalía del 20 por ciento en caso de una futura venta del jugador.

La Premier League lo seduce

Aunque Alan Varela no deja que los vaivenes del mercado de fichajes europeo lo desenfoquen de su tarea, reveló que llegar algún día a la Premier League, desde donde lo pretendeLiverpool, significaría otro salto de calidad importante para su carrera. “Siempre uno quiere mejorar, quiere dar el salto a una liga tan importante como la Premier. Estoy tranquilo,trato de trabajar de la mejor manera y el momento llegará cuando sea”, señaló al respecto.