Alineaciones de Celta y Levante para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Balaidos por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 0-3 ante Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Levante viene de caer 0-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Celta y Levante

Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sebastián Cáceres, Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galán, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

Levante (4-2-3-1): Mathew Ryan, Nacho Pérez Gómez, Ifeanyi Ndukwe, Adrián Dela, Jeremy Toljan, Jon Ander Olasagasti, Iván Romero de Ávila Araque, Daniel Requena, Brugué, Petar Ratkov, Thiago Fernández. DT: Luís Castro.

Bajas y ausentes de Celta y Levante

Celta:

Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Miguel Román (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Borja Iglesias (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Álvaro Núñez (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Levante:

Manu Sánchez (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Celta y Levante: todo lo que hay que saber

Día: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 14:30 (hora de Argentina)

14:30 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Balaidos

Estadio Balaidos Historial: 26 cruces — Celta ganó 13, Levante ganó 7 y empataron 6

26 cruces — Celta ganó 13, Levante ganó 7 y empataron 6 Último antecedente: 12/05/2026: Celta 2-3 Levante

12/05/2026: Celta 2-3 Levante Próximo partido de Celta: vs. Real Madrid, sábado 21 de noviembre

vs. Real Madrid, sábado 21 de noviembre Próximo partido de Levante: vs. Elche, lunes 23 de noviembre