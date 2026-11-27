Levante y Racing de Santander se enfrentan este viernes 27 de noviembre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante recibe a Racing de Santander este viernes 27 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de empatar 1-1 con Elche y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de ganarle 3-2 a Real Sociedad y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Levante y Racing de Santander

Levante (4-2-3-1): Mathew Ryan, Nacho Pérez Gómez, Aïssa Mandi, Adrián Dela, Marco dos Santos, Daniel Requena, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Brugué, Iván Romero de Ávila Araque, Thiago Fernández. DT: Luís Castro.

Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Pablo Ramón Parra, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Matteo Prati, Sergio Canales, Iván Martín, Iker Luque Sierra, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

Bajas y ausentes de Levante y Racing de Santander

Levante:

Manu Sánchez (rotura de ligamentos cruzados)

Racing de Santander:

Maguette Gueye (lesión isquiotibial; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Andrés Martín (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Álvaro Mantilla (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Levante y Racing de Santander: todo lo que hay que saber

Día: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Ciutat de Valencia

Estadio Ciutat de Valencia Historial: 18 cruces — Levante ganó 6, Racing de Santander ganó 5 y empataron 7

18 cruces — Levante ganó 6, Racing de Santander ganó 5 y empataron 7 Último antecedente: 06/04/2025: Levante 3-1 Racing de Santander

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