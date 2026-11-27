Levante recibe a Racing de Santander este viernes 27 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Racing llega con el envión de haberle ganado un partidazo a la Real Sociedad, mientras el Levante busca cortar una racha de resultados que no lo terminan de convencer.
No hay margen para relajarse: el Levante necesita sumar para no quedar pegado a la parte baja de la tabla y el Racing quiere consolidarse entre los de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de un empate sin goles ante el Celta y otro 1-1 más reciente frente al Elche, resultados que lo dejan 15° con 12 puntos en 13 fechos. Antes de esa racha de igualdades había caído con el Atlético de Madrid, y la sensación es que al equipo le cuesta volver a ganar.
El Racing de Santander llega mejor. Viene de ganarle 3-2 a la Real Sociedad como local y antes había sumado otro triunfo como visitante ante el Málaga, aunque en el medio sufrió una goleada en contra del Real Madrid. Con 17 puntos está 7°, a tiro de los puestos europeos, y esa combinación de buen presente y ambición lo pone como favorito para este viernes.
El historial entre Levante y Racing de Santander
El historial entre ambos está parejo: de 18 enfrentamientos, el Levante ganó 6, el Racing 5 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los valencianos (25 contra 22). El duelo más reciente, en abril de 2025, terminó 3-1 para el Levante, aunque los antecedentes previos muestran que el Racing también sabe hacerse fuerte en esta serie, incluso con una goleada 4-2 en 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/04/2025
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Segunda División
|13/10/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|1-0
|Segunda División
|20/04/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Segunda División
|20/11/2023
|Levante vs. Racing de Santander
|2-4
|Segunda División
|25/03/2023
|Racing de Santander vs. Levante
|0-1
|Segunda División
|09/10/2022
|Levante vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|04/02/2012
|Levante vs. Racing de Santander
|1-1
|Primera División
|11/09/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Primera División
|10/04/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/11/2010
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs
- Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 17:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Levante y Racing de Santander se enfrentan este viernes 27 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
- Levante suma 12 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 17 puntos en el torneo.