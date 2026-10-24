Alineaciones de Rayo Vallecano y Elche para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 09:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de empatar 1-1 con Getafe y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Elche viene de empatar 0-0 con Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Rayo Vallecano y Elche
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Emil Audero, Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Unai López, Isi Palazón, Pathé Ciss, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Darwin Machis. DT: Beñat San José.
Elche (4-2-3-1): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Javier Morcillo, Thomas Lemar, Gonzalo Villar, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.
Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Elche
Rayo Vallecano:
- Randy Nteka (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Andrei Florin Rațiu (lesión muscular)
- Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
Elche:
- Yago Santiago (lesión de rodilla)
- Marc Aguado (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
La previa de Rayo Vallecano y Elche: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 09:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Vallecas Stadium
- Historial: 25 cruces — Rayo Vallecano ganó 5, Elche ganó 16 y empataron 4
- Último antecedente: 03/04/2026: Rayo Vallecano 1-0 Elche
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Celta, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Elche: vs. Valencia, domingo 1 de noviembre