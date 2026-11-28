Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. El Betis se mete en zona europea y no quiere distracciones, mientras el Rayo necesita puntos como sea para no seguir resbalando en la tabla.
Los de Pellegrini pelean arriba y cualquier tropiezo los puede sacar de los puestos de copas europeas, así que el envión anímico importa tanto como los tres puntos.
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega cuarto con 27 puntos en 13 partidos, una campaña sólida que lo mete de lleno en la pelea europea. Viene de empatar 1-1 como visitante ante el Sevilla, después de haber ganado afuera contra el Elche y de local frente al Málaga, un andar bastante parejo que le permite sostener la cuarta posición sin sobresaltos.
El Rayo Vallecano, en cambio, atraviesa un presente complicado: está 16° con apenas 12 puntos y viene de perder de local contra el Valencia. Antes había caído también como visitante ante la Real Sociedad, aunque se había dado el gusto de golear 3-0 al Celta en su cancha. La irregularidad es la marca de estos últimos partidos y necesita revertir la tendencia antes de que la distancia con la mitad de tabla se agrande.
El historial entre Betis y Rayo Vallecano
El historial entre ambos tiene 37 enfrentamientos y favorece al Betis, que ganó 14 por 9 del Rayo, con 15 empates de por medio. En las últimas citas la paridad fue la nota dominante, con varios empates seguidos y un único resultado abultado en marzo de 2024, cuando el Rayo se impuso 2-0. En suma, el Betis convirtió más goles a lo largo de la historia (55 contra 42), aunque los duelos recientes muestran un equilibrio que no se refleja tanto en la tabla de este año.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|15/12/2025
|Rayo Vallecano vs. Betis
|0-0
|Primera División
|15/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Betis
|2-2
|Primera División
|22/12/2024
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Rayo Vallecano vs. Betis
|2-0
|Primera División
|02/09/2023
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-0
|Primera División
|15/05/2023
|Betis vs. Rayo Vallecano
|3-1
|Primera División
|08/01/2023
|Rayo Vallecano vs. Betis
|1-2
|Primera División
|03/03/2022
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Copa del Rey
|09/02/2022
|Rayo Vallecano vs. Betis
|1-2
|Copa del Rey
Horario del partido
- Argentina: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 17:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Betis suma 27 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.