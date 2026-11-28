Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio de La Cartuja por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. Betis viene de empatar 1-1 con Sevilla y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de caer 0-1 ante Valencia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Betis y Rayo Vallecano

Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

Rayo Vallecano (4-4-2): Emil Audero, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Jorge De Frutos, Pathé Ciss, Unai López, Darwin Machis, Sergio Camello, Isi Palazón. DT: Beñat San José.

Bajas y ausentes de Betis y Rayo Vallecano

Betis:

Daniel Ceballos (lesión de espalda; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Abde Ezzalzouli (ausencia)

Antony Matheus dos Santos (lesión de espalda)

Ismaël Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Rayo Vallecano:

Álvaro García Rivera (lesión isquiotibial)

Óscar Valentín (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)

Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Betis y Rayo Vallecano: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 10:00 (hora de Argentina)

10:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio de La Cartuja

Estadio de La Cartuja Historial: 37 cruces — Betis ganó 14, Rayo Vallecano ganó 9 y empataron 15

37 cruces — Betis ganó 14, Rayo Vallecano ganó 9 y empataron 15 Último antecedente: 21/02/2026: Betis 1-1 Rayo Vallecano

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