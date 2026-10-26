Alineaciones de Sevilla y Osasuna para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de ganarle 2-0 a Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sevilla y Osasuna
Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Rubén Vargas, Robbie Ure, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.
Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Iker Muñoz, Moi Gómez, Jon Moncayola, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.
Bajas y ausentes de Sevilla y Osasuna
Sevilla:
- Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Osasuna:
- Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)
- Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Aimar Oroz (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jorge Herrando (lesión muscular)
La previa de Sevilla y Osasuna: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 26 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Ramón Sanchez Pizjuan
- Historial: 53 cruces — Sevilla ganó 22, Osasuna ganó 17 y empataron 14
- Último antecedente: 26/04/2026: Osasuna 2-1 Sevilla
- Próximo partido de Sevilla: vs. Getafe, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Osasuna: vs. Deportivo La Coruña, lunes 2 de noviembre