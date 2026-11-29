Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de caer 2-3 ante Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 1-1 con Betis y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Sevilla

Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Luka Sučić, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson. DT: Pellegrino Matarazzo.

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, Jon Guridi, Youssouf Fofana, Rubén Vargas, Lucas Stassin, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

Bajas y ausentes de Real Sociedad y Sevilla

Real Sociedad:

Yangel Herrera (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Ander Barrenetxea (lesión isquiotibial)

Alex Marchal (ausencia)

Gorka Carrera (ausencia)

Iñaki Rupérez (ausencia)

Sevilla:

Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular)

Miguel Sierra (lesión)

José Ángel Carmona (ausencia)

Alfonso González (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Real Sociedad y Sevilla: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Reale Arena

Reale Arena Historial: 54 cruces — Real Sociedad ganó 19, Sevilla ganó 22 y empataron 13

54 cruces — Real Sociedad ganó 19, Sevilla ganó 22 y empataron 13 Último antecedente: 04/05/2026: Sevilla 1-0 Real Sociedad

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vs. Real Madrid, miércoles 2 de diciembre Próximo partido de Sevilla: vs. Málaga, lunes 7 de diciembre