Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad llega como favorita, aunque viene de desperdiciar una ventaja en Santander y necesita cortar esa racha irregular. El Sevilla, lejos de su mejor versión, tampoco puede permitirse otro resultado flojo si quiere acercarse a la mitad de tabla.
Quinto contra noveno en la zona media de LaLiga, con ambos equipos necesitados de una victoria que les dé algo de aire antes de que termine noviembre.
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad llega golpeada después de caer 3-2 de visitante ante Racing de Santander, un resultado que corta el envión que había conseguido con el triunfo ajustado ante Rayo Vallecano. El equipo donostiarra se mantiene quinto con 22 puntos, una posición que invita a soñar con Europa pero que exige regularidad, algo que no viene mostrando en las últimas semanas.
El Sevilla arrastra tres partidos sin ganar, con empates ante Betis y Alavés que dejan la sensación de un equipo que no termina de carburar. Antes de esa racha había perdido feo ante Getafe. Con 19 puntos y el noveno puesto, el objetivo inmediato pasa por sumar de visitante para no perderle pisada a la zona de arriba.
El historial entre Real Sociedad y Sevilla
El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para el Sevilla: 22 victorias contra 19 de la Real Sociedad en 54 enfrentamientos, con 13 empates. En goles también manda el conjunto andaluz, 70 contra 63.
Los últimos cruces vienen alternando ganador. El más reciente lo ganó el Sevilla 1-0, pero antes de eso la Real Sociedad se había impuesto 2-1. De los últimos diez antecedentes, cinco quedaron en manos del Sevilla, tres para la Real Sociedad y dos terminaron igualados, una muestra de que ninguno logra imponerse con claridad en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/05/2026
|Sevilla vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|24/10/2025
|Real Sociedad vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|09/03/2025
|Real Sociedad vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|03/11/2024
|Sevilla vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|02/03/2024
|Sevilla vs. Real Sociedad
|3-2
|Primera División
|26/11/2023
|Real Sociedad vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|04/06/2023
|Real Sociedad vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|09/11/2022
|Sevilla vs. Real Sociedad
|1-2
|Primera División
|20/03/2022
|Sevilla vs. Real Sociedad
|0-0
|Primera División
|19/09/2021
|Real Sociedad vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 19 puntos en el torneo.