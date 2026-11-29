Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad llega como favorita, aunque viene de desperdiciar una ventaja en Santander y necesita cortar esa racha irregular. El Sevilla, lejos de su mejor versión, tampoco puede permitirse otro resultado flojo si quiere acercarse a la mitad de tabla.

Quinto contra noveno en la zona media de LaLiga, con ambos equipos necesitados de una victoria que les dé algo de aire antes de que termine noviembre.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad llega golpeada después de caer 3-2 de visitante ante Racing de Santander, un resultado que corta el envión que había conseguido con el triunfo ajustado ante Rayo Vallecano. El equipo donostiarra se mantiene quinto con 22 puntos, una posición que invita a soñar con Europa pero que exige regularidad, algo que no viene mostrando en las últimas semanas.

El Sevilla arrastra tres partidos sin ganar, con empates ante Betis y Alavés que dejan la sensación de un equipo que no termina de carburar. Antes de esa racha había perdido feo ante Getafe. Con 19 puntos y el noveno puesto, el objetivo inmediato pasa por sumar de visitante para no perderle pisada a la zona de arriba.

El historial entre Real Sociedad y Sevilla

El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para el Sevilla: 22 victorias contra 19 de la Real Sociedad en 54 enfrentamientos, con 13 empates. En goles también manda el conjunto andaluz, 70 contra 63.

Los últimos cruces vienen alternando ganador. El más reciente lo ganó el Sevilla 1-0, pero antes de eso la Real Sociedad se había impuesto 2-1. De los últimos diez antecedentes, cinco quedaron en manos del Sevilla, tres para la Real Sociedad y dos terminaron igualados, una muestra de que ninguno logra imponerse con claridad en los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/05/2026 Sevilla vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 24/10/2025 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 09/03/2025 Real Sociedad vs. Sevilla 0-1 Primera División 03/11/2024 Sevilla vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 02/03/2024 Sevilla vs. Real Sociedad 3-2 Primera División 26/11/2023 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 04/06/2023 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 09/11/2022 Sevilla vs. Real Sociedad 1-2 Primera División 20/03/2022 Sevilla vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 19/09/2021 Real Sociedad vs. Sevilla 0-0 Primera División

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.

suma 22 puntos en el torneo. Sevilla suma 19 puntos en el torneo.