El Barcelona sufrió un duro revés durante la última Fecha FIFA de este 2023, al confirmarse la lesión que sufrió Gavien su rodilla mientras jugaba con España. El volante sensación culé tendrá que ser operado y se perderá el resto de la temporada, aunque el Barça ya encontró la forma de utilizar esto a su favor.

Y tiene que ver con la inclusión de una de sus grandes promesas: Vitor Roque. El joven delantero brasileño del Athletico Paranaense ya fue comprado por el club blaugrana y en enero llegará a España. Su inscripción en LALIGA iba a ser complicada para el Barça, pero con la ausencia de Gavi, eso será mucho más sencillo.

De acuerdo a lo que informa el medio catalán RAC1, el Barça podrá inscribir a Vitor Roque en enero con el espacio que genera la baja de Gavi. Esto se debe a que la normativa de la Liga permite realizar un apéndice al contrato que entra en vigor en verano.

De esta forma, en el hecho de que Gavi se pierda toda la temporada por su lesión, que incluye rotura de ligamentos y meniscos de su rodilla, y que demandará una recuperación de más de seis meses también encuentra una situación positiva.

Vitor Roque llega al Barcelona en enero

Vitor Roque era uno de los futbolistas sensación del Brasileirao y en julio de este año el Barcelona anunció que habían logrado fichar al jugador. La transferencia se cerró por alrededor de 30 millones de euros, sumado a algunas variables por rendimiento que podrían ir pagándose en el futuro.

El atacante llegará al Barça en enero y su contrato tendrá vigencia hasta junio del 2031. Su cláusula de recisión será de 500 millones de euros, un valor que va en línea con los últimos contratos firmados por grandes promesas del mundo fútbol.

El Barça reconoce las dificultades para reemplazar a Gavi

Deco, el nuevo director deportivo del Barcelona, reconoció que será muy duro encontrar una forma de suplir la ausencia de Gavi en lo que queda de la temporada. E incluso adelantó que podrían no contratar a nadie en el mercado de enero.

“A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad”, declaró el luso en una entrevista con la agencia de noticias EFE. “Discutir sobre sustituir a Gavi es un error. No encontraremos un reemplazo en enero”, agregó.

Justamente, ante las dificultades de encontrar un jugador ideal para reemplazar a Gavi, el nombre de Vitor Roque entra dentro de las posibilidades de inscripción del Barcelona. “Tenemos sintonía total con Xavi. La incorporación de Vitor Roque ya estaba prevista para enero o para el verano”, explicó Deco.

“Con la lesión de Gavi nos falta un jugador en plantilla. A partir de ahí, veremos si es Vitor u otro jugador, en función de nuestras valoraciones internas”, sentenció.