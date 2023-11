Barcelona no descarta vender a Alejandro Balde

“Barcelona está obligado a sacar recursos y no quedará más remedio que vender a alguno de los considerados titulares”. Así abren desde Sport en una información que puede suponer un huracán para ese proyecto ideado alrededor de Xavi y donde la lesión de Gavi ya no es el único tema para preocuparse. Sí, la junta directiva de Joan Laporta no descarta vender a Alejandro Balde en verano del 2024. La Premier League asecha.

Uno de los pilares de la plantilla saldrá. Pedri, Gavi, Frenkie De Jong, Marc Andre Ter Stegen son intocables y todos los caminos apuntan al mismo destino. Sport no duda del deseo del Barcelona por retener a Balde tras conseguir su renovación meses atrás, así como de la realidad económica de una entidad patas arriba por la gestión Bartomeu. No valen ya las palancas y sin el dinero del Camp Nou por las obras hay que generar ingresos. El lateral nacido en Cataluña de 20 años, el eslabón más débil de la cadena.

Tiene contrato hasta el 2028. Uno que ostenta una cláusula de 1.000 millones de euros que parecía un seguro de vida por Barcelona. Para la prensa más cercana a Joan Laporta hay un club de la Premier (no especifican su nombre), que está dispuesto a romper el mercado por Balde de cara al 2024. Si se quiere incorporar un 5 en verano y jugadores de banda hay que sacar dinero de ventas. No hay otra opción ahora mismo.

Sitúan a Jorge Mendes como el causante de todo. El agente portugués fue un hueso duro de roer en verano y conoce toda la actualidad del conjunto culé. Sport afirma que habló con Joan Laporta sobre la posibilidad de sacar tajada con Alejandro Balde en caso de necesidades. Para Xavi es intocable, pero la realidad económica no engaña a nadie y pone al club en una situación donde ya se sabe que un titular dejará el Camp Nou para el 2024. Ninguno tiene tanto caché pensando en esta operación como el zurdo.

“He hecho realidad mi sueño…Espero seguir aportando como hasta ahora o todavía más, porque todavía soy muy joven. Tengo 19 años y me queda mucho por mejorar y aprender”, declaraba el propio jugador allá por el mes de septiembre tras cerrar su renovación. Sport afirma que no tiene cartel de trasferible, así como que no se puede descartar su marcha para seguir equilibrando las cuentas de la entidad.

¿Cuánto vale Alejandro Balde?

Barcelona esperaría grandes ofertas, incluso cercanas al centenar de ‘kilos’, pero solo el tiempo dirá. Transfermarkt entrega el lateral una valoración de 50 millones de euros que apenas sería un problema para los gigantes de la Premier League. En junio dice Sport, nadie debería sorprenderse.

Joao Félix podría seguir en Barcelona

Es la otra cara de la moneda. El luso quiere seguir por el Camp Nou y Barcelona no tiene el dinero en traspasos que pretende Atlético de Madrid. Por el medio indican que una nueva cesión al conjunto cuando termina esta el próximo 30 de junio del 2024 no se puede descartar de momento. Xavi avala que siga.