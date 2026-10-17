Betis vs. Barcelona: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Barcelona llega como único puntero de LaLiga y con una diferencia de gol que asusta a cualquiera. Enfrente va a tener a un Betis que viene de goleada y que no piensa hacerle el camino fácil al líder.

Una victoria visitante estiraría la ventaja en la cima a cinco puntos sobre el Betis, que todavía sueña con meterse en la pelea de arriba si logra dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

El Betis atraviesa un buen momento y lo refleja la tabla: está tercero con 19 unidades en ocho fechas. Llega de golear 5-2 a Osasuna en casa, tras un empate 1-1 como visitante ante el Deportivo y una victoria ajustada 1-0 frente a Getafe que mostró que el equipo también sabe sufrir cuando hace falta.

El Barcelona, por su parte, no da respiro: lidera la tabla con 24 puntos en la misma cantidad de partidos y acumula una racha goleadora notable. Viene de un 3-0 a Getafe de local, después de ganarle 3-1 al Sevilla como visitante y de una goleada 7-2 al Racing de Santander que dejó en claro el poder ofensivo del equipo en este arranque de temporada.

El historial entre Betis y Barcelona

El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 41 de los 62 cruces frente a los 10 del Betis, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 173 tantos del Barcelona contra 80 del Betis en toda la serie.

En los antecedentes más recientes la tendencia se mantiene. El último duelo terminó con un 3-1 para el Barcelona, y en los encuentros previos aparecen también un 3-5 y un 5-1 a favor del equipo catalán, aunque el Betis logró rescatar algún empate en el camino.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Barcelona vs. Betis 3-1 Primera División 06/12/2025 Betis vs. Barcelona 3-5 Primera División 05/04/2025 Barcelona vs. Betis 1-1 Primera División 15/01/2025 Barcelona vs. Betis 5-1 Copa del Rey 07/12/2024 Betis vs. Barcelona 2-2 Primera División 21/01/2024 Betis vs. Barcelona 2-4 Primera División 16/09/2023 Barcelona vs. Betis 5-0 Primera División 29/04/2023 Barcelona vs. Betis 4-0 Primera División 01/02/2023 Betis vs. Barcelona 1-2 Primera División 12/01/2023 Betis vs. Barcelona 2-2 Super Cup

Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Betis suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Barcelona suma 24 puntos tras vencer a Getafe, Sevilla y Racing de Santander.