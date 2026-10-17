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Betis vs. Barcelona: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Barcelona, LaLiga
Betis vs. Barcelona, LaLiga

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Barcelona llega como único puntero de LaLiga y con una diferencia de gol que asusta a cualquiera. Enfrente va a tener a un Betis que viene de goleada y que no piensa hacerle el camino fácil al líder.

Una victoria visitante estiraría la ventaja en la cima a cinco puntos sobre el Betis, que todavía sueña con meterse en la pelea de arriba si logra dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

El Betis atraviesa un buen momento y lo refleja la tabla: está tercero con 19 unidades en ocho fechas. Llega de golear 5-2 a Osasuna en casa, tras un empate 1-1 como visitante ante el Deportivo y una victoria ajustada 1-0 frente a Getafe que mostró que el equipo también sabe sufrir cuando hace falta.

El Barcelona, por su parte, no da respiro: lidera la tabla con 24 puntos en la misma cantidad de partidos y acumula una racha goleadora notable. Viene de un 3-0 a Getafe de local, después de ganarle 3-1 al Sevilla como visitante y de una goleada 7-2 al Racing de Santander que dejó en claro el poder ofensivo del equipo en este arranque de temporada.

El historial entre Betis y Barcelona

El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 41 de los 62 cruces frente a los 10 del Betis, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 173 tantos del Barcelona contra 80 del Betis en toda la serie.

En los antecedentes más recientes la tendencia se mantiene. El último duelo terminó con un 3-1 para el Barcelona, y en los encuentros previos aparecen también un 3-5 y un 5-1 a favor del equipo catalán, aunque el Betis logró rescatar algún empate en el camino.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Barcelona vs. Betis3-1Primera División
06/12/2025Betis vs. Barcelona3-5Primera División
05/04/2025Barcelona vs. Betis1-1Primera División
15/01/2025Barcelona vs. Betis5-1Copa del Rey
07/12/2024Betis vs. Barcelona2-2Primera División
21/01/2024Betis vs. Barcelona2-4Primera División
16/09/2023Barcelona vs. Betis5-0Primera División
29/04/2023Barcelona vs. Betis4-0Primera División
01/02/2023Betis vs. Barcelona1-2Primera División
12/01/2023Betis vs. Barcelona2-2Super Cup

Horario del partido

  • Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
  • Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs
  • Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs
  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Betis suma 19 puntos en el torneo.
  • Barcelona suma 24 puntos tras vencer a Getafe, Sevilla y Racing de Santander.
Redacción Bolavip
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