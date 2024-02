No, definitivamente la billetera de Todd Boehly parece no tener límites. Quien lo disfruta, por el momento, es Mauricio Pochettino, que sigue recibiendo jugadores en su plantel, aunque el nuevo fichaje del Chelsea no formará parte de su listado por el momento. Y es que se trata de un jugador de 14 años, por el que los Blues pagarán un monto inédito en el fútbol inglés.

Shumaira Mheuka es el nombre a anotar y guardar para los próximos años, ya que se trata de un futbolista de la academia del Chelsea, que acaba de cumplir 16 años. Sin embargo, el nacido en Zimbabue fue fichado originalmente en 2014, proveniente de las categorías formativas del Brighton.

Y, de acuerdo a los reportes que llegan desde Inglaterra, el Chelsea se verá obligado a pagar 4,25 millones de libras por este prometedor joven. Se trata de una cifra que triplica el millón de libras que el Chelsea había pagado inicialmente al Brighton en 2022.

Sin embargo, tendrá que ser pagada a los Seagulls recién en el momento en que se cumplan las dos condiciones impuestas por el tribunal encargado de sancionar la medida. Es decir, que el Chelsea pagará el dinero cuando Mheuka dispute 100 partidos con los Blues y reciba un llamado del seleccionado inglés, país por el cual fue nacionalizado.

La transferencia de Mheuka, un récord en Inglaterra

Dado que el traspaso inicial se dio cuando Mheuka tenía apenas 14 años, el dinero que abonará el Chelsea en caso de que se cumplan las condiciones provocaría que se duplique el récord de dinero pagado por un futbolista de dicha edad.

Hasta la fecha, la cifra récord pagada por un jugador de 14 años en el fútbol inglés correspondía al dinero que pagó el Liverpool por Sheyi Ojo, un joven prospecto que militaba en las categorías formativas del MK Dons, equipo del cual salió Dele Alli. Los Reds le pagaron 2 millones de libras al MK Dons por Ojo, tiempo atrás.

Entonces, una vez que Mheuka cumpla los requisitos que, dado por las condiciones que muestra dentro del campo, parecen factibles, este récord de dinero pagado quedará en manos del Chelsea.

Chelsea, sin miedo a gastar dinero

Desde la llegada de Todd Boehly a la dirigencia Blue, el equipo londinense ha sido el que más dinero ha gastado en el mercado, superando las mil millones de libras en condición de traspasos.

De hecho, los 121 millones de euros que pagó Chelsea por Enzo Fernández y los 116 iniciales de la transferencia de Moisés Caicedo, entran dentro del Top 4 histórico de la Premier League.

Aún así, de momento esto no se ha traducido en ningún título, luego de que a Pochettino y compañía se les escape la Carabao Cup, en tiempo suplementario y ante el Liverpool. Si bien Boehly y el propio Poch han declarado que el proyecto busca ser exitoso a mediano y largo plazo, los resultados tendrán que comenzar a llegar más pronto que tarde para recuperar la inversión hecha por el grupo norteamericano.