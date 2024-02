Ante un Wembley explotado de hinchas de Chelsea y Liverpool, la final de la Copa de la Liga inglesa se vivió con muchísima intensidad y con una paridad que predominó en el juego y en el resultado hasta el final, dejando el 0 a 0 en los 90 minutos. Además, las polémicas también se hicieron protagonistas del encuentro, ya que el arbitraje tuvo un rol importante en el desarrollo de la final.

Es que durante el primer tiempo, Moisés Caicedo cometió una durísima infracción en donde pisó el tobillo de Ryan Gravenberch a tal punto que el jugador de Liverpool tuvo que retirar en camilla del estadio londinense. El ecuatoriano no recibió siquiera una tarjeta amarilla y la jugada no fue analizada por el VAR. Y eso no fue todo…

Cuando promediaba el segundo tiempo, Virgil van Dijk anotó un gol de cabeza para los de Jürgen Klopp pero luego fue anulado mediante el VAR por un fuera de juego que no le correspondía al defensor de Liverpool. Aún así, el tanto no fue dado como válido. Chelsea, por su parte, también tuvo un tanto anulado por el VAR de manera insólita.

En lo que fue el desarrollo del partido, ambos arqueros se consagraron como figuras del encuentro, sobre todo el de Liverpool, Caoimhin Kelleher. Tras el empate en 0 en los 90 minutos, el encuentro se definió en el tiempo suplementario, en donde, de manera agónica, finalmente Virgil van Dijk convirtió el gol del triunfo para los dirigidos por Klopp.

De esta manera, los de Merseyside se quedaron con la Carabao Cup sobre la hora gracias al defensor neerlandés y su soberbio cabezazo.

El partido de los argentinos en la final

Alexis Mac Allister jugó 87 minutos en la final, saliendo del campo justo antes que comience el tiempo extra. En ese lapso en el que estuvo en cancha, el ex Brighton fue el 1º en chances creadas (3) y en quites (4), fue 2º en duelos ganados (10/15) y concretó 48/56 pases precisos, según datos de Dataref. Además, se consagró con su primer título en Liverpool y el primero en el fútbol europeo.

Enzo Fernández en Chelsea fue parte de los 120 minutos y hasta fue el capitán durante el alargue, cuando se dio la salida de Ben Chillwell del campo de juego. Con esta derrota, nuevamente se complica el panorama para que los Blues de Londres consigan un título esta temporada.