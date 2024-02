Enzo Fernández atraviesa uno de los mejores momentos personales desde su arribo a Chelsea. Es que en la corriente temporada, entre todas las competencias, el argentino lleva 7 goles y una asistencia en 30 partidos disputados en el equipo de Mauricio Pochettino.

Todos los partidos de Chelsea pueden seguirse a través de Star+.

Y si bien el conjunto de Londres arrastra una campaña de irregularidad total, marchando momentáneamente en mitad de tabla en la Premier League, Enzo es de los futbolistas más regulares del plantel de Chelsea y por eso, se ha ganado el respeto y el cariño de los hinchas blues.

Por eso, luego de lo que fue el triunfo del conjunto dos veces campeón de Champions League ante Crystal Palace en condición de visitante, fueron varios los fanáticos de Chelsea presentes en Selhurst Park que quisieron quedarse con la camiseta en Enzo Fernández luego de que anotara el gol que selló el 3 a 1 en el marcador . Sin embargo, el argentino solo quiso darle su pilcha a un hincha puntual, divisado a lo lejos por tener indumentaria de River.

Este gesto hacia un hincha argentino tomó gran repercusión en las redes sociales, e incluso en Inglaterra fue mal visto por un usuario en específico. Resulta que el perfil “@Kyzino_” acusó a Enzo Fernández de racista por esquivar un grupo de fanáticos que querían su camiseta y que él se la negó porque aceptó dársela a su compatriota hincha de River.

En su posteo, que se volvió viral al acumular 11.5 millones de visualizaciones, el usuario acotó: “Enzo haciendo todo lo posible para no darle la camiseta a los negros. El racismo argentino es fuerte“, expresó @Kyzino_ en Twitter. Lógicamente, no entendió el motivo por el que Fernández eligió a quien regalarle su ropa, por lo que varios le aclararon la situación en comentarios.

Hinchas de Chelsea y River defendieron a Enzo Fernández

Mediante diversas respuestas, en donde incluyeron hasta un video que Enzo tiene con un pequeño hincha de Chelsea hace meses, los fanáticos blues y de River le aclararon al usuario que acusó de racista al volante de 23 años que solamente estaba buscando a su compatriota para darle la camiseta, y que no hubo ningún tipo de intención racial en la acción de Enzo Fernández.

En redes, apareció el protagonista que recibió la camiseta de Enzo Fernández

Mediante la cuenta de Twitter utilizada por la usuaria @paoloskashara afirmó que el hombre que recibió la camiseta era el padre de su hijo Benjamín, quien se encuentra en Londres de vacaciones y obtuvo el obsequio de Enzo Fernández de manera sorpresiva.

Desde perfil en la ex red social del pajarito, la mujer escribió: “Sos enorme @Enzo13Fernandez, hiciste muy feliz a mi hijo y a su papá!! GRACIAS GARDELITO!!!!! Chelsea 3 con golazo de Enzo – Crystal Palace 1. Te amo, Enzo“, y sumó una foto del afortunado con la camiseta del campeón del mundo.

¿Cómo va la temporada para Enzo Fernández?

A lo largo de la campaña 2023-24, Enzo ya disputó 30 encuentros con la camiseta de Chelsea y anotó 7 goles entre todas las competencias. Va camino a quebrar su marca personal, cuando metió 10 con la camiseta de River durante el 2022.

Enzo Fernández quiere seguir en Chelsea

Disipando los rumores de una posible salida, el oriundo de San Martín dejó en claro que quiere quedarse en el conjunto londinense por mucho tiempo: “No sé de dónde salieron esos rumores, habían hablado en las redes sociales o algo así. Salgo a desmentir totalmente. No me quiero ir de Chelsea. Estoy bien acá, estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la gente del club. Me han tratado de maravilla. Estoy muy agradecido más allá de lo que pase futbolísticamente. Seguiré hasta cuando ellos quieran”, expresó tras el triunfo ante Crystal Palace. Por ende, para los Blues, hay Enzo para rato.