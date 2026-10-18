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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga
Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. El Real Madrid llega con la obligación de no perder pisada a la punta, mientras el Sevilla intenta meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Apenas cuatro puntos separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede dar un salto importante en la clasificación a esta altura del campeonato.

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La actualidad de ambos equipos

El Real Madrid viene de resolver con lo justo ante Villarreal, 1-0 en casa, después de haber caído frente al Atlético de Madrid en el clásico. Antes de esa derrota había ganado un partido de ida y vuelta en Elche por 3-2, así que el equipo alterna rachas de contundencia con tropiezos puntuales. Con 18 unidades en ocho fechas, se mantiene cuarto y necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los de arriba.

El Sevilla llega golpeado en cuanto a resultados pero no en puntos: rescató un empate agitado 3-3 en la cancha de Levante tras haber sido goleado por el Barcelona en su estadio. Antes de ese traspié había ganado con lo justo en la Coruña. Quinto con 14 puntos, el equipo necesita un triunfo de peso para no quedar relegado de la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Real Madrid y Sevilla

El historial es claramente favorable al Real Madrid, que ganó 47 de los 68 duelos frente a 15 victorias del Sevilla y 6 empates, con una diferencia de goles abultada a su favor. En los últimos diez cruces el dominio se repite: el Sevilla apenas pudo sumar un triunfo, 2-3 como local en 2022, y el resto de las citas terminaron con victorias merengues o un empate en 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Sevilla vs. Real Madrid0-1Primera División
20/12/2025Real Madrid vs. Sevilla2-0Primera División
18/05/2025Sevilla vs. Real Madrid0-2Primera División
22/12/2024Real Madrid vs. Sevilla4-2Primera División
25/02/2024Real Madrid vs. Sevilla1-0Primera División
21/10/2023Sevilla vs. Real Madrid1-1Primera División
27/05/2023Sevilla vs. Real Madrid1-2Primera División
22/10/2022Real Madrid vs. Sevilla3-1Primera División
17/04/2022Sevilla vs. Real Madrid2-3Primera División
28/11/2021Real Madrid vs. Sevilla2-1Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Real Madrid suma 18 puntos en el torneo.
  • Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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