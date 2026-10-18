Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. El Real Madrid llega con la obligación de no perder pisada a la punta, mientras el Sevilla intenta meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Apenas cuatro puntos separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede dar un salto importante en la clasificación a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

El Real Madrid viene de resolver con lo justo ante Villarreal, 1-0 en casa, después de haber caído frente al Atlético de Madrid en el clásico. Antes de esa derrota había ganado un partido de ida y vuelta en Elche por 3-2, así que el equipo alterna rachas de contundencia con tropiezos puntuales. Con 18 unidades en ocho fechas, se mantiene cuarto y necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los de arriba.

El Sevilla llega golpeado en cuanto a resultados pero no en puntos: rescató un empate agitado 3-3 en la cancha de Levante tras haber sido goleado por el Barcelona en su estadio. Antes de ese traspié había ganado con lo justo en la Coruña. Quinto con 14 puntos, el equipo necesita un triunfo de peso para no quedar relegado de la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Real Madrid y Sevilla

El historial es claramente favorable al Real Madrid, que ganó 47 de los 68 duelos frente a 15 victorias del Sevilla y 6 empates, con una diferencia de goles abultada a su favor. En los últimos diez cruces el dominio se repite: el Sevilla apenas pudo sumar un triunfo, 2-3 como local en 2022, y el resto de las citas terminaron con victorias merengues o un empate en 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Sevilla vs. Real Madrid 0-1 Primera División 20/12/2025 Real Madrid vs. Sevilla 2-0 Primera División 18/05/2025 Sevilla vs. Real Madrid 0-2 Primera División 22/12/2024 Real Madrid vs. Sevilla 4-2 Primera División 25/02/2024 Real Madrid vs. Sevilla 1-0 Primera División 21/10/2023 Sevilla vs. Real Madrid 1-1 Primera División 27/05/2023 Sevilla vs. Real Madrid 1-2 Primera División 22/10/2022 Real Madrid vs. Sevilla 3-1 Primera División 17/04/2022 Sevilla vs. Real Madrid 2-3 Primera División 28/11/2021 Real Madrid vs. Sevilla 2-1 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis