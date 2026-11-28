Real Madrid y Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a Alavés este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Celta y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de ganarle 3-1 a Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Madrid y Alavés

Real Madrid (4-1-4-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Arda Güler, Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Alavés (3-1-4-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Ander Guevara, Antonio Blanco, Abde Rebbach, Lucas Boyé, Toni Martínez. DT: Quique Flores.

Bajas y ausentes de Real Madrid y Alavés

Real Madrid:

Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Raúl Asencio (lesión en la pierna)

Alavés:

Lander Wilson Pinillos (lesión; vuelve a fines de enero de 2027)

Hugo Novoa (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Real Madrid y Alavés: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Santiago Bernabeu

Estadio Santiago Bernabeu Historial: 30 cruces — Real Madrid ganó 25, Alavés ganó 3 y empataron 2

30 cruces — Real Madrid ganó 25, Alavés ganó 3 y empataron 2 Último antecedente: 21/04/2026: Real Madrid 2-1 Alavés

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