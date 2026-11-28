Real Madrid y Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a Alavés este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid ganó 2-1 como local ante Celta en la fecha anterior. Real Madrid está 2° en la tabla con 33 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Valencia.

En su último compromiso, Alavés ganó 3-1 como local ante Deportivo La Coruña. El conjunto marcha 9° con 16 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Sevilla.

El historial entre Real Madrid y Alavés

Real Madrid y Alavés se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 25 triunfos de Real Madrid, 3 de Alavés y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/04/2026 Real Madrid vs. Alavés 2-1 Primera División 14/12/2025 Alavés vs. Real Madrid 1-2 Primera División 13/04/2025 Alavés vs. Real Madrid 0-1 Primera División 24/09/2024 Real Madrid vs. Alavés 3-2 Primera División 14/05/2024 Real Madrid vs. Alavés 5-0 Primera División 21/12/2023 Alavés vs. Real Madrid 0-1 Primera División 19/02/2022 Real Madrid vs. Alavés 3-0 Primera División 14/08/2021 Alavés vs. Real Madrid 1-4 Primera División 23/01/2021 Alavés vs. Real Madrid 1-4 Primera División 28/11/2020 Real Madrid vs. Alavés 1-2 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs

Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis