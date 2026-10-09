Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El Real Madrid recibe el sábado 10 de octubre a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabeu con la obligación de reencontrarse con el triunfo después del traspié ante el Atlético.
La fecha 8 de LaLiga encuentra al Real Madrid peleando por no perderle pisada a la punta y a Villarreal con la chance de meterse en la pelea alta si sostiene su buen nivel como visitante.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports
La actualidad de ambos equipos
El Real Madrid llega golpeado tras caer 1-2 de visitante frente al Atlético de Madrid, un resultado que cortó una racha de triunfos. Antes había ganado 3-2 en cancha de Elche y goleado 4-1 de local al Rayo Vallecano, así que el funcionamiento no es el problema, sino la inconsistencia puntual. Con 15 unidades y el cuarto puesto, el equipo necesita puntos para no quedar relegado en la pelea de arriba.
Villarreal, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas: goleó 3-1 de local a Levante y antes había ganado 3-1 como visitante ante Málaga, aunque en el medio sufrió una derrota ajustada 1-2 frente al Betis. Con 8 puntos y en la novena posición, el equipo necesita un golpe de efecto para meterse en la mitad alta de la tabla, y un triunfo en el Bernabeu le daría un salto anímico enorme.
El historial entre Real Madrid y Villarreal
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Real Madrid: de 53 enfrentamientos, el conjunto blanco ganó 30, Villarreal se impuso en 6 y hubo 17 empates, con una diferencia de goles abultada a favor del Madrid (110 contra 57). En los últimos cruces la tendencia se mantiene: el Madrid ganó los dos más recientes, incluido un 3-1 como local en octubre de 2025, aunque no faltan los sobresaltos, como aquel 4-4 de 2024 que mostró que Villarreal puede hacerle daño cuando se suelta.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Villarreal vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|04/10/2025
|Real Madrid vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|15/03/2025
|Villarreal vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|05/10/2024
|Real Madrid vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
|19/05/2024
|Villarreal vs. Real Madrid
|4-4
|Primera División
|17/12/2023
|Real Madrid vs. Villarreal
|4-1
|Primera División
|08/04/2023
|Real Madrid vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|19/01/2023
|Villarreal vs. Real Madrid
|2-3
|Copa del Rey
|07/01/2023
|Villarreal vs. Real Madrid
|2-1
|Primera División
|12/02/2022
|Villarreal vs. Real Madrid
|0-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports.
- Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 8 puntos en el torneo.