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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga
Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga

El Real Madrid recibe el sábado 10 de octubre a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabeu con la obligación de reencontrarse con el triunfo después del traspié ante el Atlético.

La fecha 8 de LaLiga encuentra al Real Madrid peleando por no perderle pisada a la punta y a Villarreal con la chance de meterse en la pelea alta si sostiene su buen nivel como visitante.

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Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports

La actualidad de ambos equipos

El Real Madrid llega golpeado tras caer 1-2 de visitante frente al Atlético de Madrid, un resultado que cortó una racha de triunfos. Antes había ganado 3-2 en cancha de Elche y goleado 4-1 de local al Rayo Vallecano, así que el funcionamiento no es el problema, sino la inconsistencia puntual. Con 15 unidades y el cuarto puesto, el equipo necesita puntos para no quedar relegado en la pelea de arriba.

Villarreal, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas: goleó 3-1 de local a Levante y antes había ganado 3-1 como visitante ante Málaga, aunque en el medio sufrió una derrota ajustada 1-2 frente al Betis. Con 8 puntos y en la novena posición, el equipo necesita un golpe de efecto para meterse en la mitad alta de la tabla, y un triunfo en el Bernabeu le daría un salto anímico enorme.

El historial entre Real Madrid y Villarreal

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Real Madrid: de 53 enfrentamientos, el conjunto blanco ganó 30, Villarreal se impuso en 6 y hubo 17 empates, con una diferencia de goles abultada a favor del Madrid (110 contra 57). En los últimos cruces la tendencia se mantiene: el Madrid ganó los dos más recientes, incluido un 3-1 como local en octubre de 2025, aunque no faltan los sobresaltos, como aquel 4-4 de 2024 que mostró que Villarreal puede hacerle daño cuando se suelta.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/01/2026Villarreal vs. Real Madrid0-2Primera División
04/10/2025Real Madrid vs. Villarreal3-1Primera División
15/03/2025Villarreal vs. Real Madrid1-2Primera División
05/10/2024Real Madrid vs. Villarreal2-0Primera División
19/05/2024Villarreal vs. Real Madrid4-4Primera División
17/12/2023Real Madrid vs. Villarreal4-1Primera División
08/04/2023Real Madrid vs. Villarreal2-3Primera División
19/01/2023Villarreal vs. Real Madrid2-3Copa del Rey
07/01/2023Villarreal vs. Real Madrid2-1Primera División
12/02/2022Villarreal vs. Real Madrid0-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports.
  • Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.
  • Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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