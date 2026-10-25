Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad llegó a la quinta fecha de octubre con una goleada que la metió de lleno en la pelea por los puestos europeos, y ahora quiere ratificar ese nivel ante un rival que no se guarda nada cuando juega de visitante.

Los locales pelean puesto a puesto en la parte alta de la tabla y no pueden permitirse un tropiezo en casa. Para el Levante, en cambio, cada punto afuera sirve para alejarse de la mitad baja y consolidar el envión que trae desde la última fecha.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de ganar 5-2 como visitante frente al Málaga, un resultado que confirma la racha positiva que arrastra desde hace varias semanas. Con 16 puntos en nueve partidos, el equipo está quinto y no quiere perderle pisada a los puestos de clasificación continental, algo que lo obliga a no relajarse ni siquiera ante rivales de la media tabla.

El Levante tampoco llega apagado: goleó 3-1 al Athletic Bilbao en su última presentación de local y antes había sumado un par de empates que lo mantienen con continuidad de juego. Está 13° con 10 unidades, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse, y un buen resultado como visitante le permitiría meterse en la conversación de la mitad alta.

El historial entre Real Sociedad y Levante

El historial entre ambos es parejo hasta el detalle: de 32 enfrentamientos, el Levante ganó 11 y la Real Sociedad 10, con 11 empates que confirman lo ajustado de la serie. En goles también hay cercanía, 41 para los donostiarras contra 35 del Levante, aunque en los duelos más recientes la Real Sociedad sacó ventaja, con una victoria 2-0 en el último cruce y un empate como visitante en el anterior.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Real Sociedad vs. Levante 2-0 Primera División 20/12/2025 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 06/05/2022 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 28/08/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 07/03/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 19/12/2020 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/07/2020 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 30/10/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-2 Primera División 15/03/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-1 Primera División 09/11/2018 Levante vs. Real Sociedad 1-3 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis