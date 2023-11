Antes de acordar su llegada al Al-Ittihad de Arabia Saudita, club que lo acaba de contratar hasta 2025, Marcelo Gallardo recibió distintas propuestas del fútbol europeo para dirigir allí tras marcharse de River. Sin embargo, casi ninguna avanzó de manera significativa.

Desde el Diario AS confirmaron que el único club que tuvo al Muñeco prácticamente “cerrado” fue el Sevilla de España, en una negociación que tuvo varias etapas durante este 2023 y que terminó de manera frustrada para los vigentes campeones de la UEFA Europa League.

Los primeros contactos con el exentrenador e ídolo del Millonario tuvieron lugar en mayo, cuando la gestión del DT español José Luis Mendilibar. Sevilla no venía bien, en línea con el mal trabajo que había realizado Jorge Sampaoli, y la dirigencia pensó seriamente en dar un giro de 180° a final de temporada. Paradójicamente, el Blanquirrojo fue campeón a nivel continental y se dilató la planificación.

“Cuando barajaba ya la destitución de Mendi, el Sevilla volvió a ‘tocar’ al Muñeco a finales de septiembre. Pero en esta ocasión había más dudas por parte del técnico argentino y, además, la situación económica del club nervionense no le permitía afrontar una contratación de tanto caché”, contó el periodista José Espina para el Diario AS.

Por indecisiones dirigenciales, falta de proyecto a largo plazo y una inestabilidad económica incapaz de soportar una inversión de estas dimensiones, Sevilla decidió desistir de la contratación de Marcelo Gallardo y el que terminó llegando fue el uruguayo Diego Alonso, quien supo enderezar el camino del Blanquirrojo en el comienzo de la temporada 2023-24.

Por qué Gallardo decidió irse a Arabia Saudita

“No soy el tipo de persona que se unirá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, un sentido de identificación. Si no lo consigo, continuaré con lo que estoy haciendo ahora”, dijo Marcelo Gallardo en abril, dando pistas de lo que iba a ser su nuevo destino dentro del fútbol luego de dirigir en River.

Su llegada al Al-Ittihad de Arabia Saudita le significa al Muñeco una nueva experiencia profesional en un fútbol emergente, hoy plagado de estrellas de gran recorrido en la élite europea, y se podrá desenvolver como siempre lo quiso hacer: control de fichajes, presencia de casi el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en el Millonario y libertad para participar de la discusión de la estructura del club.

“Es una decisión personal. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo. Me abre la cabeza y me motiva. Es un descubrimiento total”, aseguró Gallardo antes de subirse al avión rumbo a Medio Oriente. Tras ser presentado oficialmente, en los próximos días se pondrá a la cabeza de los entrenamientos del Al-Ittihad y, por supuesto, preparará su debut oficial.