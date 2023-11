Marcelo Gallardo emprende un nuevo desafío en su carrera al unirse a Al Ittihad de Arabia Saudita. Pero antes del viaje a la ciudad de Yeda para asumir en el club saudí, dejó un mensaje para los hinchas de River Plate, el equipo del que es hincha, ex entrenador, ídolo y campeón.

El ‘Muñeco’ sorprendió a todos al elegir a Al Ittihad como su nuevo equipo para dirigir. Luego de poco más de un año sin dirigir tras su gloriosa etapa en el ‘Millonario’, optó por el millonario salario que le ofreció uno de los clubes grandes de Arabia Saudita.

Al Ittihad espera por Marcelo Gallardo para que sea su nuevo director técnico y empiece a trabajar de inmediato. En las próximas horas, deberá estampar la firma definitiva y asumir en el cargo. Tendrá una semana para preparar su debut en este equipo ante Al Ettifaq, club que dirige el inglés Steven Gerrard.

El viaje de Gallardo a Arabia Saudita será largo. Primero deberá hacer escala en Roma y, luego, llegará a Yeda, según reveló el periodista Sebastián Srur. Antes de emprender vuelo hacia el país del Golfo Pérsico, el entrenador de 47 años dejó unas palabras explicando su decisión y emocionando a los hinchas de River.

El mensaje de Gallardo para los hinchas de River

Desde el Aeropuerto de Ezeiza, Gallardo viajó junto a todo su cuerpo técnico, el cual incluye a Matías Biscay y Hernán Buján, sus ayudantes de campo, entre otros. Antes de subirse al avión, dejó el siguiente mensaje: “Les digo a los hinchas de River que los amo. Los adoro con toda mi alma“.

A su vez, explicó los motivos que lo llevaron a ser el entrenador de Al Ittihad en Arabia Saudita. “Es una decisión personal. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo. Me abre la cabeza. Eso me motiva. Es un descubrimiento total“, le dijo a Srur.

El aspecto económico y el hecho de dirigir a varias figuras como Karim Benzema estaban entre los motivos que se especulaban respecto a su decisión. Finalmente, optó por la experiencia en sí y en el proyecto del conjunto saudí.

Así fueron las últimas horas de Gallardo antes de viajar a Arabia Saudita

En el aeropuerto de Ezeiza, un grupo de hinchas de River no dudó en pedirle una foto a Gallardo antes de su despedida del país. Pero, antes, pudo ser agasajado por su círculo íntimo.

En redes sociales trascendió una publicación hecha por Máximo, su padre. En la noche del viernes, Gallardo se juntó con su familia para un asado hecho por su papá, quien le deseó la mejor de las suertes en Al Ittihad. “Éxitos Marce genio. Te quiero, Muñe. Hasta pronto“, escribió en una historia de Instagram.

Así será el calendario de Marcelo Gallardo como DT de Al Ittihad

Gallardo tendrá una semana para trabajar con la plantilla de Al Ittihad, que cuenta con figuras internacionales como Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Luiz Felipe y Romarinho, entre otros. El primer partido lo tendrá el próximo 24 de noviembre cuando visite al Al Ettifaq de Gerrard.

Antes del Mundial de Clubes, que comenzará el 12 de diciembre (enfrentará a Auckland City), Gallardo tendrá otros cuatro partidos más con Al Ittihad. Tras Al Ettifaq, deberá enfrentar a OKMK FK (27/11) por la AFC Champions League, volverá a jugar por la Liga Profesional Saudí ante Al Khaleej (30/11), luego recibirá a Sepahan (4/12) en el cierre de la fase de grupos de la Champions Asiática y visitará a Damac (7/12) por el certamen local.

Todos los títulos de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo es el entrenador más ganador de la historia de River Plate con 14 títulos (supera a Ramón Díaz que tiene 9). Ganó siete títulos internacionales y siete nacionales:

Títulos Internacionales:

Copa Sudamericana 2014

Copa Suruga Bank 2015

Copa Libertadores 2015

Recopa Sudamericana 2015

Recopa Sudamericana 2016

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019

Títulos nacionales

Copa Argentina 2015-16

Copa Argentina 2016-17

Supercopa Argentina 2017 (ganada en 2018)

Copa Argentina 2018-19

Supercopa Argentina 2019

Torneo de la Liga 2021

Trofeo de Campeones 2021