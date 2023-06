Con una vida dedicada a ser uno de los protagonistas más fuertes de la política y el fútbol italiano, Silvio Berlusconi falleció a sus 86 años a causa de una leucemia que se sumó a varios problemas de salud que el ex primer ministro venía sufriendo durante el último año.

Tras este suceso, se comenzaron a repasar distintos momentos de su carrera dirigencial entre los cuales resurgió su viejo anhelo de quedarse con Diego Maradona. Una intención que, según el italiano, hubiese salvado al 10 argentino.

Totalmente distanciado de la dirigencia del Napoli, buscando una salida del club, Diego Maradona recibió la imponente propuesta del Milan luego de una comunicación entre Berlusconi y Guillermo Coppola. Una que, según el representante, doblaba el sueldo del 10.

Sin embargo, la misma nunca se terminó dando ya que, más allá del interés de ambas partes, el ex dueño del club Rossonero admitió que el bombazo que pudo significar esto: “Hubiese sido como coger el corazón de una ciudad y llevarlo a Milán, hubiese sido injusto, no se podía hacer”, soltó.

Casi de manera natural, tanto Maradona como Berlusconi sabían que el pase era imposible. Incluso, Guillermo Coppola admitió que Claudia Villafañe le dijo a Maradona que “no se podía ir de Napoli” por su significado para el pueblo italiano.

Igualmente, aunque esto no haya ocurrido, en el colectivo futbolero siempre quedará la duda de qué hubiese pasado si Maradona llegaba al Milan. No solo porque hubiese jugado con Van Basten y Gullit sino también por las declaraciones del ex dirigente fallecido.

En base a sus propias declaraciones, Berlusconi afirmaba que la vida del campeón del mundo en el 86 hubiese sido distinta a su lado: “Era una persona frágil, quizá la atención y disciplina que existía en mi Milan le hubieran ayudado a evitar algunos errores“, soltó hace unos años.

Vale destacar que, pese a que nunca se dio el pase, la relación entre Berlusconi y Maradona continuó siendo buena con algunos diálogos entre dos de las personalidades más influyentes del fútbol italiano en aquella época: “Diego tenía una gran sensibilidad“, lo recordó.