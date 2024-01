Recientemente, un Javier Pastore cuyo futuro es absolutamente incierto llegó a ser ofrecido a Boca Juniors. Sin embargo, no hubo ningún avance al respecto y el presente del talentoso y experimentado volante ofensivo de 34 años de edad sigue siendo una incógnita. Fundamentalmente porque se ve castigado por serios problemas físicos.

Sucede que, tras quedar libre de Qatar SC allá por julio de 2023, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba y con pasado también en Huracán, Palermo, Paris Saint-Germain, Roma y Elche se encuentra sin equipo. Y el panorama no luce para nada alentador de cara al futuro teniendo en cuenta las mencionadas complicaciones.

Sin ir más lejos, el propio futbolista nacido en la provincia de Córdoba le brindó declaraciones a ‘Prime Video Sport France’, y, en las mismas, compartió el drama que se encuentra viviendo, no solamente en lo relacionado con lo futbolístico sino también en torno a la vida cotidiana. Inclusive, Pastore deslizó que hay grandes chances de diagramar el retiro de la actividad profesional.

“Sinceramente, voy a pasar por el quirófano para tener una vida mejor y no tener más dolores. Siento dolor todos los días, también en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable”, comenzó exteriorizando el mundialista con la Selección Argentina en Sudáfrica 2010, cuando fue convocado por Diego Armando Maradona.

“Este verano tendrá que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión. Por el momento estoy en stand-by. Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza pero nunca se sabe”, profundizó el 29 veces internacional con el elenco Albiceleste.

“Uno siempre soñó con retirarse en Talleres. Es lo que siempre soñé de chico. Eso lo va a decir el tiempo, pero mi deseo siempre está”, completó el Flaco, haciendo hincapié en que su anhelo es ponerle punto final a su trayectoria como futbolista vistiendo los colores de la entidad que lo vio nacer, prácticamente descartando la chance de Boca.

No es un detalle menor que Pastore supo ser uno de los jugadores argentinos más destacados del continente europeo, brillando de forma impresionante en un peso pesado del calibre de Paris Saint-Germain. Paralelamente, el volante se asentó en la Selección Argentina, disputando también tres ediciones de la Copa América.

Las estadísticas de Pastore

A lo largo de su carrera como profesional, Javier Pastore acumuló 77 anotaciones el cabo de 477 compromisos de carácter oficial.

Los títulos de Pastore

Javier Pastore ganó un total de 19 títulos durante su carrera, todos representando a Paris Saint-Germain.