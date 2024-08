Con Alexis Mac Allister como titular, Liverpool tuvo que trabajar y mucho para desembarazarse del recientemente ascendido Ipswich Town e imponerse 2-0 en el partido que no solo marcó su estreno en una nueva temporada de Premier League sino además el debut de Arne Slot como entrenador en un partido oficial.

De hecho, el mediocampista argentino no tuvo un partido cómodo en la visita al Estadio Portman Road, asfixiado muchas veces por el laborioso bloque defensivo que propuso Kieran McKenna, ex ayudante de José Mourinho en Manchester United.

Una pérdida de Mac Allister en el borde del área rival provocó incluso la primera gran ocasión de gol que tuvo Ipswich, saliendo rápido de contragolpe para que Omari Hutchison se jugara una patriada personal y ensayara un remate bien contenido por Alisson Becker.

Sobre el final de un primer tiempo que Liverpool nunca logró destrabar, el fastidio del mediocampista argentino ya era tal que terminó descargándose con el árbitro Tim Robinson, con un insulto a la distancia y en perfecto inglés que, afortunadamente, no le valió sanción alguna. “¡No! What the f…”, se vio decir a Maca en las cámaras de la transmisión, tras salir a recuperar alto la pelota y cometer infracción.

Liverpool construyó el triunfo en el segundo tiempo

Sin anotar ni un solo remate al arco en la estadística del primer tiempo, el complemento fue muy diferente para Liverpool, que no tardó en comenzar a golpear contra el área de Ipswich Town, al que lograría vulnerar por primera vez gracias a un gran pase filtrado de Alexander Arnold para Salah, quien asistió con justeza a Diogo Jota para que a los 60 minutos sentenciara el 1-0.

Solo cinco minutos más tarde, los dirigidos por Arne Slot comenzarían a asegurar los primeros tres puntos en la temporada de Premier League, gracias a una combinación entre Salah y Szoboszlai que, tras un leve rebote, dejo al egipcio cara a cara con el arquero para sentenciar el 2-0 que sería definitivo.

Mac Allister completó con un blooper una jornada difícil

Para terminar de corroborar que el duelo ante Ipswich Town le fue muy incómodo a nivel personal, Alexis Mac Allister cerró el encuentro con un blooper en tiempo de descuento. El mediocampista se tuvo confianza para desde la medialuna rematar una pelota de aire a la salida de un despeje, pero la agarró tan mal que la terminó mandando al lateral.