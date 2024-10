El premio que recibió Kylian Mbappé mientras se investiga la denuncia de una posible violación: "Estoy muy feliz"

El delantero francés que atraviesa un difícil momento anímico por haber quedado señalado en la investigación de una violación con la que asegura no tener nada que ver, fue reconocido en Real Madrid con un galardón que definen los hinchas.

Kylian Mbappé vivió una semana difícil producto de una denuncia por violación de la que se hizo eco la prensa sueca por un hecho que habría sucedido en el mismo Hotel Bank en el que se alojó la semana pasada en su visita a Estocolmo, aprovechando unos días de descanso por no haber sido llamado por la Selección de Francia para disputar la última Fecha FIFA.

El delantero, que denunció como Fake News esas versiones que todavía continúan siendo investigadas, se reincorporó esta semana a los entrenamientos del Real Madrid, donde como contrapunto al mal momento anímico que le toca atravesar por ver su nombre vinculado a un delito sexual recibió el premio de haber sido elegido por los hinchas como el jugador del mes de septiembre.

“Estoy muy feliz y agradecido a los aficionados del Real Madrid y es un placer ser jugador del mes. Lo más importante es ganar partidos a lo largo de este mes y que pueda ganar otra vez este premio”, manifestó Mbappé a la prensa oficial del club tras ser anoticiado del reconocimiento.

A lo largo de septiembre, el refuerzo estrella que cerró el equipo Merengue para la presente temporada marcó un total de seis goles en cinco partidos disputados, que condujeron a cinco victorias para los dirigidos por Carlo Ancelotti. Fue doblete ante Betis, uno al Stuttgart por Champions League, otro ante Real Sociedad, uno más ante Espanyol y el último ante el Deportivo Alavés.

El giro que favorece a Mbappé en la investigación de una violación en Estocolmo

Según avanzó este jueves el diario francés Le Parisien, la investigación de una violación que habría tenido lugar en el mismo Hotel Bank de Estocolmo en que se alojó Kylian Mbappé dio un giro favorable para el jugador, pues “la mujer que habría presentado la denuncia no sería la misma que lo habría señalado como responsable”.

Por otro lado, el citado medio aludió a que el delantero francés mantuvo en el hotel una relación con otra mujer, que fue consensuada según se habría podido confirmar en mensajes telefónicos que previamente habían intercambiado. Esa mujer, según Le Parisien, “nada tiene que ver con la mujer que habría sufrido el ataque sexual que recogió la prensa sueca”.

La palabra de la abogada de Mbappé

Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Kylian Mbappé, explicó cómo está viviendo el delantero el hecho de haber sido señalado en una investigación por violación con la que, aseguró, nada tiene que ver. “Está muy tranquilo porque sabe lo que no ha hecho. Está siguiendo esta embestida desde la distancia, aunque está algo protegido de ella“, le dijo a BFMTV.

Y agregó: ”Seguro que le afecta. Tiene 25 años. Una acusación así, aunque no sepamos si va dirigida contra él, los medios de comunicación no dudarán en decir que va dirigida contra él. A partir de ahí, es ciertamente complicado vivir con ello, aunque no esté en su cabeza. Espero que consiga marcar tantos goles como sea posible en el próximo partido”.

