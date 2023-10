Tras desvincularse de Sevilla, Alejandro Gómez se tomó todo el tiempo que creyó necesario antes de definir cómo iba a continuar su carrera e incluso deslizó la posibilidad de retirarse si no aparecía un ofrecimiento que lo seduzca. Rechazó un ofrecimiento de Arabia Saudita, importante desde lo económico, por no querer trasladar allí a toda su familia. Y finalmente terminó vinculándose al Monza, dando lugar al regreso a un fútbol italiano donde fue muy feliz.

Un par de días después de su presentación oficial, hizo su estreno ingresando en el complemento del partido que terminó con victoria 1-0 ante Sassuolo. También sumó minutos en el triunfo 3-0 ante Salernitana, antes del receso por Fecha FIFA. Una vez más sin ser convocado por la Selección Argentina, a la que no ha vuelto tras la coronación en Qatar, su reaparición sería el próximo domingo ante Roma.

Mientras espera volver a jugar, Papu Gómez concedió una entrevista al Corriere della Sera en la que reveló que en su regreso a Italia, además de recuperar la continuidad que había perdido en Sevilla, espera poder concretar un reencuentro con un entrenador que lo convirtió en líder futbolístico, pero del que terminó distanciado: Gian Piero Gasperini, del Atalanta.

“Somos adultos, se acabó todo. Han pasado dos años, esperamos volver a encontrarnos pronto y despedirnos. Después de ese episodio gané un Mundial, una Copa América y una Europa League. Por supuesto, dejar Bérgamo así no fue agradable, especialmente para la afición de la que no me despedí y que no sabía la verdad en ese momento. Sin embargo, la vida puede ser una locura: todos los títulos que he ganado llegaron tras mi abrupta despedida del Atalanta. Me hubiera encantado ganar algo con mis ex compañeros”, reconoció el futbolista argentino, dando mayores detalles sobre su salida de Atalanta.

Gasperini es el entrenador del Atalanta desde la temporada 2016-2017. Bajo su mando, el equipo fue tres veces tercero en Serie A y no bajó nunca de la octava posición. Jugó Champions League y a nivel personal fue elegido como el mejor director técnico de la temporada 2018-2019. Su influencia se volvió tan grande que en Italia se lo comenzó a llamar “tirano”, señalando que en muchos momentos abusó del poder que había ido ganando en el club. Papu Gómez, incluso tras enfrentarse a él, no quiso ser tan tajante. “Tirano es una definición exagerada. Por supuesto, tiene un método de trabajo para el que se necesita la mente adecuada. Estuve muchos años con él y me adapté. Quizás otros jugadores que pasaron por Zingonia no pudieron resistir”, dijo.

¿Cuándo podrá tener lugar el reencuentro entre Papu Gómez y Gasperini

Para que Alejandro Gómez y Gian Piero Gasperini vuelvan a encontrarse en un terreno de juego, ahora como rivales, habrá que esperar hasta bien entrado el próximo año. Atalanta y Monza ya se enfrentaron en junio, previo a la llegada de Papú, y fue triunfo 5-2 para los de Bérgamo como locales. El desquite, ya en la segunda ronda de partidos, está programado para el 21 de abril de 2024.

Papu se asume líder en Monza

Aunque apenas disputó dos partidos con su nuevo equipo, en ambos ingresando desde el banco de suplentes, Alejandro Gómez sabe que el entrenador Raffaelle Palladino quiere que asuma un rol de liderazgo dentro del plantel y no tiene pensado escaparle a esa responsabilidad. “Estoy aquí para ayudar al equipo, asistiendo a desarrollar a los más jóvenes. Ya fui mamá gallina en Bérgamo con Spinazzola, Gagliardini, Pessina, Conti. Es un club ambicioso; primero ganemos los 40 puntos necesarios para garantizar nuestra supervivencia y luego ya veremos. ¿Si llegar a una competencia europea es un sueño? Aquí es la idea de todos“, aseguró.