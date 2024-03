El recurso que Alejandro Gómez había presentado para intentar reducir la sanción de dos años que está cumpliendo por haber dado positivo a un control de dopaje fue rechazado según le confirmó a la prensa italiana el propio entrenador del Monza Raffaelle Paladino. “El recurso fue rechazado, por lo que sé. El club lo comunicará”, se limitó a decir.

En octubre del año pasado, a semanas de haberse vinculado con el equipo italiano, el jugador que se coronó campeón mundial en Qatar con la Selección Argentina recibió la notificación del resultado positivo del control sorpresa que se había realizado en Sevilla, a inicios de noviembre, y de la suspensión por dos años. La sustancia arrojada por los estudios fue Trebutalina, medicamento que suele recetarse para prevenir y tratar sibilancias, la falta de aire y las dificultades para respirar provocadas por el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.

Desde que se dio a conocer la sanción, quedó clara la voluntad de Papu de apelar el castigo, para lo que contó con el apoyo de Monza. Su abogado y representante, Giussepe Riso, no tardó en salir a expresarse públicamente, considerando exagerado el castigo. “El error fue que debería haber comunicado de su consumo con antelación, pero sancionarlo por dos años es realmente exagerado. Haremos todo lo posible, gracias a nuestros abogados, para que Papu no acabe su carrera así, porque sería absurdo”, había dicho en diálogo con DAZN.

Luego fue el propio jugador, a través de un comunicado publicado en sus propias redes sociales, quien se encargó de dar su versión de los hechos, que constituyeron el principal argumento de su defensa. “Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida“, escribió.

Y continuó: “La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber ingerido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cucharada del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obtante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol“.

Tras ser rechazado el recurso presentado por Alejandro Gómez, tendrá ahora un lapso de 15 días para presentar una nueva apelación. En caso de volver a recibir una negativa, la sanción de dos años quedará firme.

¿Es la falta de voluntad un atenuante?

Si bien tanto las expresiones que se hicieron en Monza como el comunicado de Papu Gómez y la defensa de su abogado se encargaron de resaltar que la ingesta de un medicamento compuesto de Trebutalina no fue producto del pleno conocimiento del jugador, esto no resulta un atenuante para su sanción ya que existe una clara reglamentación del organismo regulador relacionada a que es exclusiva responsabilidad del deportista conocer o cuanto menos consultar la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje.