La actualidad del Papu Gómez nada tiene que ver con lo que fue aquel diciembre del 2022 cuando se convirtió en campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar. Alcanzó la cima y en semanas su imagen se derrumbó al ser apartado del combinado nacional por Lionel Scaloni y, meses más tarde, por el doping positivo que lo marginó de su actividad por dos años.

Al respecto, el ex Arsenal y San Lorenzo contó cómo está pasando sus días a la espera del efecto que pueda causar la apelación que busca reducir la pena: ”Estoy viviendo en Bérgamo. Tras firmar por el Monza, lo más fácil era venir a vivir aquí, que está a 40 kilómetros. Conocemos Bérgamo. Estuvimos 7 años y se podía ir conduciendo a Monza. Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía”.

En esa línea, dejó en claro que está expectante, pero tranquilo: ”Me agarró en una etapa de mi vida más maduro. Tengo 36 años, estoy ya más hecho. Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 ó 25 años. Hay cosas más importantes. No me puedo quejar: tengo salud, amigos, familia…”.

Sobre su caso puntual, actualizó: ”Seguimos apelando con los abogados y tratando de que bajen la pena. La sanción fue de dos años y estamos viendo si se puede hacer algo para que se rebaje. Lo vivo con paciencia, esperando a que haya noticias positivas. Ojalá que sea este mes o el que viene cuando haya novedades”.

Papu Gómez jugó su último partido oficial el 8 de octubre del 2023 con el Monza contra Salernitana.

Para cerrar, en la conversación que mantuvo con el Diario AS, remarcó que su idea es retomar su carrera profesional: ”Si me reducen la pena quiero volver a jugar. Mientras, estoy dándole mucho al pádel. Hay un grupo de argentinos y juego con ellos torneos. Están Germán Denis, Esteban Cambiasso…”.

¿Por qué fue suspendido Papu Gómez?

Papu Gómez fue suspendido por el Comité Sancionador de la Agencia Española Antidopaje por “negligencia grave” tras haber consumido terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que, según el propio futbolista, injirió por error al tomar un jarabe para la tos que era de su hijo menor.

El análisis fue hecho el 23 de octubre de 2022, un día después del partido que disputó con el Sevilla frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Al parecer, horas más tarde, en la madrugada previa al control, el campeón del mundo retornó a su casa con un fuerte carraspeo, por la cual su mujer le administró ”una cucharada del jarabe” con la intención de calmar las reiteradas molestias.

¿Cuándo podría volver a jugar Papu Gómez?

El Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte lo descalificó a Alejandro Gómez por su doping positivo el 18 de de noviembre del 2023. Por lo tanto, quedaría habilitado para volver a jugar a partir de noviembre del 2025.