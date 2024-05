Aunque Chelsea viene de lograr una victoria valiosa 2-0 ante Tottenham, una buena medida de fuerza, Mauricio Pochettino no ha logrado en toda la temporada sacar al equipo de su preocupante irregularidad y basta con mirar al pasado reciente para toparse con la dolorosa goleada 5-0 sufrida ante Arsenal y el empate 2-2 ante Aston Villa. Un poco más allá para dar con el valioso triunfo ante Manchester United y la goleada al Everton, con un absurdo empata ante Sheffield en medio y una derrota ante Manchester City por la mínima a continuación.

Que ni los bajones ni las mejorías sean pronunciados generan una gran incertidumbre en torno a la figura del entrenador argentino, que no se tomó nada bien la última de las consultas acerca de su futuro en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre los Spurs que le permitió a los Blues alcanzar la octava posición en la Premier League, muy lejana a las expectativas de inicio de temporada.

“Ya es suficiente. No es mi decisión estar aquí o no la próxima temporada”, respondió molesto. Y agregó: “Es difícil ver que cada semana estoy bajo escrutinio y enjuiciado. Todos los directivos necesitan tiempo para plasmar sus ideas y su filosofía. Nosotros también necesitamos tiempo. Pero no es mi decisión”.

Más allá del fastidio que le generó la consulta sobre su futuro, Pochettino aseguró que por primera vez en diez meses abandonó el terreno de juego con felicidad. “Es la primera vez en la temporada que me siento así, porque el equipo se ha dado cuenta que tiene que competir y hoy hemos competido muy bien”, exteriorizó.

Pochettino cree que Chelsea jugó ante Tottenham el mejor partido de la temporada.

El entrenador argentino, ex del Espanyol de Barcelona y PSG, llegó a Chelsea en julio del año pasado para reemplazar a Frank Lampard sin terminar de lograr el ensamblaje necesario entre los muchos refuerzos que llegaron al club y los futbolistas jóvenes, de gran proyección, que fueron asomando en los últimos años.

¿Cuándo finaliza el contrato entre Pochettino y Chelsea?

Si la directiva decide hacer honor al contrato firmado por Mauricio Pochettino, el DT tendrá oportunidad de intentar mejorar considerablemente lo hecho en la presente temporada, pues el vínculo se extiende hasta mediados de 2025.

¿A qué puede aspirar Chelsea en la presente temporada?

Ya sin posibilidad de sumar títulos ni de clasificar a la próxima edición de la Champions League, el objetivo de Chelsea en las cuatro jornadas de Premier League que quedan por delante será ingresar a una competición europea. En ese sentido, se ubica a solo 3 puntos de Manchester United, el último de los equipos que al día de hoy estaría ingresando a la Conference League; y aunque descontó distancias del Tottenham, que estaría ingresando a la fase de grupos de la Europa League, son 9 los puntos que lo separan cuando quedan solo 12 en disputa.