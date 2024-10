La prensa liquidó a Mauricio Pochettino tras la derrota de Estados Unidos en México: "Inaceptable"

Seis semanas atrás, Mauricio Pochettino inició su proceso como seleccionador de Estados Unidos. El objetivo es, en este año y medio, llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo 2026, pero las cosas no han comenzado del todo bien. Y es que, luego del triunfo ante Panamá, la visita a México resultó en una derrota contundente.

Pochettino puede alegar falta de tiempo y también destacar la ausencia de su capitán Christian Pulisic, quien regresó al Milan para evitar una sobrecarga, y las lesiones de Weston McKennie, Zack Steffen y Ricardo Pepi. Aún así, la prensa norteamericana fue bastante crítica con el rendimiento del seleccionado en el 0-2 sufrido en Guadalajara.

“Una actuación inaceptable“, tituló Sports Illustrated, uno de los medios más prestigiosos de Estados Unidos, en su análisis del encuentro. “Uno no puede esperar que el equipo no pierda ningún partido, pero puede esperar corazón, deseo y entrega, y esos factores no estuvieron allí esta noche“, agregó el periodista Max Mallow.

Raúl Jiménez brilló en el triunfo de México ante Estados Unidos. IMAGO

Steven Goff del Washington Post secundó las críticas: “Un diezmado seleccionado nacional se muestra poco sólido en su derrota ante México“, tituló en su columna. “Pochettino y su grupo se han enfrentado a la fría realidad de que su programa tiene un largo camino por recorrer antes de estar listo de llegar lejos en la Copa del Mundo”, argumentó.

Pochettino pidió paciencia luego del partido

“En general, pienso que México fue un poquito mejor que nosotros y se mereció la victoria”, inició Mauricio Pochettino. “Pero, para nosotros es un proceso que empezó hace 10 días. Hoy fue una gran oportunidad para que nuestros jugadores visiten un lugar donde es muy difícil jugar. Sólo podemos mejorar y aprender de esta experiencia.”

Pochettino pidió paciencia luego de la derrota. IMAGO

Pochettino también pidió paciencia para poder trabajar en ese proceso y conocer a sus jugadores: “Dennos tiempo, permítannos evaluar a todos los jugadores, tenerlos, conocerlos y, a partir de ese momento, podremos darles una mejor opinión más fundamentada de lo que veo”, cerró.

Lo próximo para Estados Unidos serán los encuentros de Cuartos de Final de la Nations League de CONCACAF contra Jamaica, en la Fecha FIFA de noviembre próximo.

