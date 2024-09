Días después de ser anunciado en las redes sociales, el argentino Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo entrenador de la Selección de Estados Unidos, con el principal objetivo de hacer una buena performance en el Mundial del 2026, en el que será una de las sedes, junto a México y Canadá.

Luego de esta conferencia, el DT de último paso por el Chelsea de Inglaterra, dio una entrevista con el medio estadounidense, ‘Men in Blazers’, en donde no solo se mostró contento por este nuevo desafío en su carrera, sino que también se animó a hablar sobre el Mundial que se disputará en menos de dos años.

“¿Cuál es el éxito de Estados Unidos en el Mundial?”, fue la pregunta que le hizo el periodista a Pochettino para disparar el tema, y el entrenador respondió sin ningún tipo de dudas, demostrando que buscará dar el salto histórico con el seleccionado, y sorprendiendo al entrevistador: “Ganar. Ganar la Copa del Mundo”.

Y agregó, fundamentando esta respuesta: “No quiero ser amable con los fanáticos. No quiero ser amable con los jugadores. Creo que debemos soñar que vamos a ganar la Copa Mundial. Creo que es una gran oportunidad, sabes pensar en grande. Por eso estamos aquí, ¿eh?”.

Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa sobre el Mundial

En su primer contacto con la prensa de Estados Unidos, el entrenador argentino de 52 años fue consultado sobre la posibilidad de dirigir un Mundial por primera vez, y además se refirió a la preparación que tendrá su equipo para llegar a este certamen. “Creo que cada uno cree que no es momento para prepararse y llegar en las mejores condiciones al Mundial. Les digo que estoy en el lado opuesto, creo que hay tiempo suficiente”, comenzó.

Y sumó: “No voy a poner excusas para mi ni para los jugadores con que no hay tiempo para consolidar la nueva idea o la nueva filosofía, no. El fútbol es tocar el botón adecuado y comenzar a funcionar. Por supuesto estamos hablando de fútbol y creo que los jugadores son muy talentosos e inteligentes así que pueden jugar de una manera diferente. Por supuesto creo que tenemos tiempo y debemos realmente pensar en que podemos ganar, no solo un partido, sino el Mundial. Sino el camino será muy difícil”.

Los dichos de Pochettino tras su llegada a la Selección de Estados Unidos

“La decisión de unirme a US Soccer no fue solo por el fútbol para mí; se trata del camino que este equipo y este país están recorriendo”, comentó el entrenador argentino en diálogo con la web oficial de la Selección de Estados Unidos.

Y agregó: “La energía, la pasión y el hambre de lograr algo verdaderamente histórico aquí, esas son las cosas que me inspiraron. La oportunidad de liderar a la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, frente a fanáticos que son tan apasionados como los jugadores, es algo que no podía dejar pasar. Veo un grupo de jugadores llenos de talento y potencial, y juntos, vamos a construir algo especial del que toda la nación pueda estar orgullosa”.